Aperture serali: 13 luglio 2023, incontro presso la Segreteria di Stato Turismo.

13 luglio 2023, Incontro presso la Segreteria di Stato Turismo. Presenti le Associazioni di Categoria, OSLA USC e USOT le quali sono state convocate dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati in merito alle aperture serali degli operatori economici durante gli eventi. In ottemperanza al Decreto 115/2014, le scriventi associazioni intendono sensibilizzare tutti gli operatori economici del centro storico della capitale all’osservanza delle aperture serali delle proprie attività almeno del 50% complessivo in occasione di eventi turistici significativi. Rammentiamo, inoltre, l’obbligo di mantenere sempre l’illuminazione interna della vetrina principale come previsto dallo stesso decreto. Invitiamo tutti gli operatori del centro storico della capitale di comunicare le date delle aperture serali, quelli che eventualmente intendono rispettare tale disposizione, alle associazioni di appartenenza, alla Segreteria di Stato Turismo o all’Ufficio del Turismo, ritenendo che il dovere delle scriventi associazioni sia dare una comunicazione puntuale di quanto previsto dalle norme.

cs congiunto OSLA – USC - USOT

