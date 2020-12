Apparecchiature in dono alla Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Bufalini

Nuova generosa donazione a favore della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’ospedale Bufalini da parte della Famiglia Donati e dell’Associazione ‘Crescere a Piccoli Passi’ che hanno devoluto al reparto cesenate due saturimetri per il controllo costante delle funzioni vitali di neonati e de bambini più grandi, associati ad un sistema di ancoraggio che consente di avere la massima sicurezza durante il trasporto in ambulanza, sia per il piccolo paziente, sia per l'equipaggio sanitario. “A nome di tutto il personale della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica ringrazio di cuore la famiglia Donati e l’Associazione Crescere a Piccoli Passi per questa generosa ed utilissima donazione – afferma il dottor Marcello Stella Direttore U.O. Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale-Pediatrica. “Queste attrezzature – aggiunge il primario - sono molto importanti ed utili nell'ambito delle funzioni specifiche che svolge l’Unita Operativa di Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale-Pediatrica di Cesena, nell'assistenza del neonato pretermine, a termine, nel bambino traumatizzato o con patologia acuta severa”.

Cs Ospedale Bufalini Cesena

