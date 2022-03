Appello alla cittadinanza da parte dei Capitani di Castello della Repubblica di San Marino al fine di aiutare i profughi Ucraini

Appello alla cittadinanza da parte dei Capitani di Castello della Repubblica di San Marino al fine di aiutare i profughi Ucraini.

Su mandato della Consulta dei Capitani di Castello, a firma del suo portavoce, Roberto Ercolani, siamo a fare appello alla cittadinanza sammarinese in questo momento di grossa difficoltà a causa della guerra alle porte dell’Europa. La Segreteria di Stato agli Esteri e i Dipartimenti stanno coordinando le iniziative chiedendo di conoscere eventuali manifestazioni di disponibilità all’accoglienza, nell’ambito prevalente dei ricongiungimenti familiari, in considerazione del numero elevato di cittadini ucraini presenti a San Marino (quasi 400). Mentre il Congresso ha definito un decreto che detterà le misure straordinarie adottate per agevolare l’ingresso e il soggiorno a San Marino dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra diventa fondamentale individuare luoghi e strutture atte all’accoglienza. Chiunque voglia e possa mettersi a disposizione accogliendo nelle proprie abitazioni o abbia delle strutture da poter disponibili anche a pagamento (ad un prezzo adeguato alla situazione) è pregato di mettersi in contatto con la mail supporto.ucraina@esteri.sm o chiamando il numero 0549.885400 Le Giunte di Castello faranno quanto loro possibile, per sostenere le attività.

Cs congiunto dei Capitani di Castello





