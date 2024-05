Appello del CSIR San Marino Emilia Romagna Marche ai candidati alle Elezioni Europee

Appello del CSIR San Marino Emilia Romagna Marche ai candidati alle Elezioni Europee.

Egregi/e Candidati/e al Parlamento Europeo, Ci rivolgiamo a Lei come rappresentanti del CSIR San Marino Emilia-Romagna Marche, per esprimere la nostra profonda preoccupazione riguardo alla crisi attuale del modello sociale europeo e per chiedere il suo impegno nel rilancio di quest'ultimo. Il CSIR è un organismo sindacale europeo di cooperazione tra le organizzazioni sindacali nelle regioni di confine e in questi 30 anni di attività nel territorio ha toccato con mano quanto sia importante un’Europa vicina ai temi del lavoro e del progresso sociale, garante delle libertà fondamentali. L'Europa si trova di fronte a sfide cruciali che richiedono un dialogo sociale rafforzato, una cooperazione transfrontaliera efficace e un impegno concreto per costruire un'Europa più forte. Il futuro del progetto europeo dipende dalla risposta alle sfide sociali, e tutti gli attori sociali sono chiamati a giocare un ruolo centrale in questo processo. Solo attraverso un approccio collaborativo e innovativo si potrà garantire che nessuno venga lasciato indietro durante questa transizione ecologica e tecnologica. Oggi avvertiamo in tutta Europa una situazione critica, caratterizzata dalla disoccupazione giovanile e di lungo periodo, dalla precarietà nel mondo del lavoro e dall'aumento delle disuguaglianze. Tutto ciò esige un intervento urgente e coordinato a livello europeo. Il modello sociale europeo, una volta un faro per il resto del mondo, è fortemente indebolito in alcuni paesi e addirittura smantellato in altri. Riteniamo che per affrontare questa sfida, sia essenziale rafforzare i valori democratici e rendere le istituzioni dell'UE più trasparenti ed efficienti. La partecipazione significativa dei cittadini e un dialogo rafforzato con le parti sociali sono fondamentali per il successo di qualsiasi iniziativa volta a ristabilire il modello sociale europeo. Proponiamo di attribuire alla dimensione sociale dell'Unione Europea un'importanza paritaria rispetto a quella economica. La creazione di un semestre sociale europeo è fondamentale, affinché il pilastro europeo dei diritti sociali non sia solo una risposta agli effetti dell'austerità, ma parte integrante di una strategia complessiva per il futuro dell'Europa. Chiediamo a coloro che si candidano a rappresentare i cittadini nel Parlamento europeo un impegno concreto per garantire diritti e protezione sociale adeguati a tutti i cittadini in materia di occupazione, disoccupazione e pensioni. Standard comuni dell'UE devono essere stabiliti e attuati attraverso una convergenza verso l'alto, con strumenti di valutazione comparativa, raccomandazioni, normative e finanziamenti a sostegno dei paesi membri. La libera circolazione dei lavoratori deve essere rafforzata, combattendo il dumping sociale e garantendo una mobilità equa. Chiediamo particolare attenzione per i lavoratori transfrontalieri, affinché godano di pari dignità e diritti in materia di sicurezza sociale, sanità e pensioni, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, evitando doppie imposizioni fiscali. Per queste ragioni le chiediamo di condividere il manifesto per le elezioni europee proposto dal Sindacato Europeo, “Fair Deal For Workers” per un Europa più Equa in grado di competere nel mondo con un modello economico e sociale sostenibile.

Ufficio di Presidenza CSIR San Marino Emilia-Romagna Marche

