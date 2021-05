Appello per il versamento del Tre Per Mille in Dichiarazione dei Redditi a favore di “Associazione Società Unione Mutuo Soccorso”

D’intesa con il Consiglio Direttivo, la Commissione per il Fondo di Solidarietà rivolge un sentito appello alla generosità ed alla sensibilità dei Soci S.U.M.S., affinché scelgano l’opzione di versare a favore della Società Unione Mutuo Soccorso il 3 per mille dell’IGR, al momento della presentazione della propria Dichiarazione dei Redditi 2020 entro il prossimo 31/07/2021. I fondi che perverranno alla S.U.M.S. attraverso la devoluzione del 3 per mille, per espressa deliberazione del Direttivo S.U.M.S., saranno destinati esclusivamente al finanziamento del Fondo di Solidarietà. La S.U.M.S. perseguendo lo spirito mutualistico e di solidarietà del suo Statuto, intende fare fronte alle crescenti richieste di aiuto da parte delle famiglie sammarinesi in difficoltà, cercando di contribuire ad affrontare le situazioni di bisogno a livello economico per sostenere situazioni di indigenza comprovata. Per adempiere alle numerose richieste di aiuto giunte in un momento così delicato sono necessari più fondi, è per questo che chiediamo l’aiuto dei Soci S.U.M.S. che potranno contribuire e DEVOLVERE IL TRE PER MILLE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI A FAVORE DI “ASSOCIAZIONE SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO S.U.M.S.” C.O.E. 2640 (così è censita dall’Ufficio Tributario). Ringraziamo fin d’ora per la loro generosità tutti coloro che aderiranno a questo nostro appello.

Sums