Applausi a scena aperta per le due serate per la commedia "Chi cui cred mi marzien?" a Serravalle

A trent’anni dalla prima rappresentazione della commedia “CHI CUI CRED MI MARZIEN?” e a cinque anni dalla scomparsa del suo autore Gian Paolo Gattei, è stata riproposta all’Auditorium Little Tony di Serravalle, nelle serate del 5 e 6 dicembre, dalla ricostituita Compagnia “Quei d’Seraval e…” (formata da alcuni attori già facente parte della vecchia formazione con l’innesti di nuovi commedianti). In questo modo si è desiderato rendere omaggio all’amico Gian Paolo Gattei ed a tutti gli attori che negli anni hanno fatto parte della Compagnia “Quei d’Seraval e…”. La presenza di un pubblico numeroso ed entusiasta ha sottolineato la validità ancor oggi della verve creativa di Gian Paolo Gattei, con questo testo in vernacolo sammarinese, che ha saputo inventare situazioni davvero divertenti immaginando l’arrivo di alcuni marziani sulla Terra che sconvolgono la tranquilla vita di una famiglia di un piccolo paese, con tante situazioni davvero esilaranti. Un grande plauso a tutti gli attori che hanno ben interpretato il ruolo assegnato, in ordine di apparizione: Stefano Zonzini, Monica Tamagnini, Stefano Palmieri, Marco Schiavi, Rosantonia (Rosy) Billi, Emanuele Costa, Arnaldo Togni, Nicole Del Bianco, Gabriele Bollini, Marco Saraga, Wilma Ciavatta. Magistralmente guidati dalla regia di Stefano Palmucci. Da ricordare la fondamentale collaborazione alla riuscita delle rappresentazioni della suggeritrice Melissa Imola, per le scene di Renzo Broccoli (con arredo floreale del Vivaio Zanotti), per il coordinamento generale Matteo Tamagnini, mentre per le luci, l’audio e gli effetti speciali Diego Ercolani e Maurizio Boffa, il tutto documentato dal fotografo di scena Massimo Grossi. Inoltre il fondamentale apporto di tutti i volontari che hanno aiutato all’ottima gestione delle serate. La produzione dell’evento del Centro Sociale S. Andrea, all’interno del quale è nata nel 1991 proprio la Compagnia teatrale “Quei d’Seraval e …”, sulla spinta di un gruppo di giovani di Serravalle, già impegnati nelle diverse attività promosse dal Centro Sociale S. Andrea con l’incontro di Gian Paolo Gattei. Negli anni successivi il cast degli attori si era arricchito con altri giovani provenienti da altri Castelli della Repubblica di San Marino. Visto l’alto gradimento avuto dallo spettacolo e la disponibilità degli attori si sta già programmando un’ulteriore replica al Teatro Titano (in base alla disponibilità) o in altre location. La commedia era inserita nel calendario delle Commedi Dialettali 2025 -2026 proposte da previste all’Auditorium Little Tony di Serravalle, organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea.

La prossima commedia in programma per Sabato 27 dicembre con la Compagnia dialettale La Carovana di Riccione che proporrà la comemdia "E vedvi allegri" Tre atti divertenti di Pier Paolo Gabrielli

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - E.mail: csandrea@alice.sm

C.s. Centro Sociale Sant'Andrea









