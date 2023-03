Applausi per il “Dodici note solo bis” di Claudio Baglioni L’artista ha portato la sua musica a San Marino in una serata di grande successo

Il tour dei record “Dodici note solo bis” di Claudio Baglioni conferma il suo successo conquistando il pubblico della Repubblica di San Marino. Claudio Baglioni, che tornava a San Marino dopo diversi anni ha portato sul palco del Teatro Nuovo di Dogana uno spettacolo unico “voce, pianoforte e altri strumenti” con le composizioni più preziose del suo repertorio nel concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022. Cinquant’anni di grande musica, grandi emozioni, grandi successi discografici, grandi concerti. Claudio Baglioni è l’uomo dei record: più di sessanta milioni di copie vendute, in dodici album registrati dal vivo e diciassette in studio, tra i quali, l’album più venduto di sempre: “La vita è adesso (Il sogno è sempre)”. Primo a dare il via alla stagione dei concerti nei grandi stadi, Dopo la pubblicazione del primo singolo di successo (Una favola blu/Signora Lia, 1969), firma decine di hit indimenticabili e si impone come uno degli autori/interpreti di maggior successo della storia della musica popolare italiana. Direttore artistico e presentatore di due fortunatissime edizioni del Festival di Sanremo (2018-19), nell’estate 2022 diviene il primo artista pop ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla e il primo a esibirsi su quel palco per dodici, trionfali, serate. La serata sammarinese del suo ultimo fortunatissimo tour ha fatto registrare il tutto esaurito ed ha lasciato senza parole il pubblico che lo ha acclamato. Nel pomeriggio di ieri i Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta avevano ricevuto in Udienza l'artista. A presentarlo ai Capi di Stato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: "Siamo onorati di avere un artista del calibro di Claudio Baglioni in concerto a San Marino, un artista unico, con una carriera senza eguali, vera e propria colonna portante della musica italiana".

