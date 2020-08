Apprezzamento del Comitato bimbi e genitori Rsm per il lavoro sulla scuola

Presa visione della Delibera n.18 del 17/08/20 riguardante le Linee Guida per la Scuola, il Comitato Bimbi e Genitori desidera esprimere apprezzamento al Congresso di stato, in particolare al Segretario Belluzzi e al suo staff per il lavoro svolto. Ci sembra infatti che le scelte adottate per la gestione di una questione così delicata come quella del prossimo rientro scolastico siano nel complesso improntate ad una cauta ragionevolezza. In particolare, non possiamo non rilevare che rispetto alla vicina Italia si è dimostrata maggiore attenzione nel prescrivere misure sanitarie precauzionali meno invasive per i nostri ragazzi. È altresì vero che continua a preoccuparci l'insistenza sul distanziamento degli alunni e la creazione di classi "guscio" (innaturale e non privo di conseguenze psicologiche soprattutto per i più piccoli), e sulla normalizzazione dell'utilizzo di dispositivi sanitari, quali mascherine e gel disinfettanti, nonché la continua igienizzazione degli ambienti, le cui ricadute sul sistema immunitario rischiano di essere importanti. Nell'attesa di verificare in che modo le linee guida verranno messe in opera dai singoli istituti scolastici, ci auguriamo che il nostro Paese possa procedere sulla strada intrapresa, in un’ottica di fiducia, per il bene dei nostri figli, fino a quando nessuna restrizione sarà più necessaria, e che tutto possa tornare il prima possibile alla normalità cui tutti aneliamo.

Comitato bimbi e genitori Rsm