Approfondimento sulla dimensione economica del negoziando accordo di associazione

Si è tenuto il quarto appuntamento della serie di incontri “San Marino verso l’Europa” che ha affrontato il tema “La dimensione economica, il mercato unico tra Unione Europea e San Marino”, analizzando i principi fondamentali del Mercato Unico, ponendo l’accento sulla libertà di circolazione delle merci e dei capitali, con uno sguardo anche ai servizi finanziari e al ruolo della Banca Centrale Europea. La presentazione, tenuta dalla prof.ssa Arianna Serra, docente di Economia dell’Università degli Studi sammarinese, si è incentrata sui passi fondamentali che l’Europa ha compiuto dal punto di vista economico a partire dal 1950, con la costituzione della CECA, passando per la per la nascita della CEE e all’Unione Doganale, che ha portato alla costituzione del Mercato Unico Europeo nel 1986, fino alla nascita della BCE e all’ Unione Economica e Monetaria (UEM) completata nel 2002. Sono stati evidenziati i risultati raggiunti dal Mercato Unico ad oltre 30 anni dalla sua nascita, in termini di ricchezza pro capite per i cittadini dell’Unione, il valore ed il volume degli scambi intracomunitari ed extra comunitari, le regole di funzionamento del Mercato Unico ed anche quali Stati ne hanno maggiormente tratto vantaggio. La professoressa Serra ha poi analizzato 2 delle 4 libertà fondamentali dell’acquis comunitario: la libera circolazione delle merci e dei capitali, con un focus sui servizi finanziari. Su questi temi sono stati sollevati alcuni spunti di riflessione sul percorso, tuttora aperto nel processo negoziale che approderà alla definizione, da parte di San Marino, dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. La presentazione si è poi conclusa sul Sistema di Vigilanza Unico svolto da B.C.E. sugli istituti finanziari, vigilanza diretta e indiretta, quali possibili scenari per San Marino, lasciando quindi lo spazio alle domande e ai chiarimenti da parte del pubblico.

cs SdS Esteri