Approvata la proposta sindacale sulla riforma IGR. Inviata a Governo e maggioranza per la prosecuzione del confronto.

L'Attivo dei Rappresentanti Sindacali di CSdL, CDLS e USL, riunito nel pomeriggio di oggi presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, ha preso in esame e approvato all'unanimità la proposta sindacale sulla quale basare la prosecuzione del confronto con il Governo e la maggioranza sulla riforma IGR. I diversi punti della proposta sono stati illustrati nel dettaglio dai Segretari Generali: in base agli obiettivi fondamentali sostenuti dal sindacato, gli obiettivi principali sono: la progressività della quota SMAC e delle relative detrazioni; la parificazione di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, superando ogni disparità. Appena approvata, la stessa proposta sindacale è stata inviata al Congresso di Stato e a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Domani (sabato 18 ottobre) è in programma il nuovo incontro con il Governo e la maggioranza, alle 9.30 presso Palazzo Begni. All'esterno del Palazzo, a partire dalle 9.30 e per la durata dell'incontro, si svolgerà un presidio dei Rappresentati sindacali, a sostegno della proposta delle OO.SS.

C.s. - CSdL - CDLS - USL

