Approvata la riforma della Direzione Generale della Funzione Pubblica. Nuovo assetto organizzativo e nomina della Dott.ssa Milena Gasperoni.

Approvata la riforma della Direzione Generale della Funzione Pubblica. Nuovo assetto organizzativo e nomina della Dott.ssa Milena Gasperoni..

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni comunica l’approvazione, da parte del Congresso di Stato e la ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, del Decreto Delegato che riforma la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), ridefinendone la struttura interna e le modalità operative. Il provvedimento rappresenta un passo importante per modernizzare e rendere più efficiente l’azione amministrativa, superando un impianto normativo fermo al 2011. Tra le principali novità introdotte vi è la creazione di un Comitato Direttivo a supporto della Direzione, composto esclusivamente da dirigenti della Pubblica Amministrazione e di enti pubblici, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e la collegialità nelle scelte strategiche. Contestualmente alla riforma, è stata formalizzata la nomina della Dott.ssa Milena Gasperoni alla guida della Direzione Generale della Funzione Pubblica. Figura di esperienza e competenza, la Dott.ssa Gasperoni è chiamata a guidare l’Ufficio in questa fase di rilancio, nell’ottica di una pubblica amministrazione più moderna, trasparente ed efficace. La Segreteria rivolge un sentito ringraziamento al Dott. Manuel Canti, che ha ricoperto il ruolo fino ad oggi con impegno e serietà, e che proseguirà il proprio percorso professionale come Direttore Amministrativo dell’ISS, mettendo a disposizione dell’Istituto le sue competenze gestionali. La sua presenza nel Comitato Direttivo della DGFP garantirà continuità e contributo qualificato. Un ringraziamento anche alla Dott.ssa Elisa Serra che insieme al Dott. Canti ha rappresentato la Direzione Generale della Funzione Pubblica sino ad oggi. Il provvedimento ha ricevuto il pieno sostegno delle forze di maggioranza, la quale ha evidenziato come la nuova impostazione si fondi “sul principio della collegialità, equilibrio e condivisione”, superando logiche individualistiche e favorendo una visione sistemica della gestione pubblica. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni respinge con fermezza le critiche di chi tenta di politicizzare un percorso di riforma necessario e atteso da tempo, sottolineando che l’impianto normativo adottato è stato costruito su basi oggettive e funzionali, nell’interesse esclusivo del buon andamento della Pubblica Amministrazione e del servizio ai cittadini.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: