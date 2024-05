Approvato il bilancio 2023 di Banca sammarinese di Investimento S.p.a.

L'Assemblea dei Soci di Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. ha approvato lunedì scorso il Bilancio di Esercizio 2023 che si è chiuso con l’ennesimo clamoroso risultato, facendo registrare un utile netto di oltre 17 MILIONI di euro. L’Istituto prosegue e rafforza l'azione di sviluppo sul territorio, con più di 11mila clienti, per la grande maggioranza residenti a San Marino, confermando la correttezza delle scelte strategiche operate e un raggiunto generale riconoscimento in termini di professionalità, efficienza e correttezza. Nel 2023 le masse amministrate dalla Banca sono aumentate di oltre 265 milioni di euro superando ampiamente il miliardo e settecento milioni di prodotto bancario. L’ottima qualità dei crediti erogati è testimoniata dal rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti che si attesta al 2,48%; di gran lunga il miglior dato espresso dal sistema bancario sammarinese. A conferma dell’estrema solidità di Banca Sammarinese di Investimento si evidenzia che il patrimonio libero (free capital) copre ampiamente lo stock di crediti non performing. Il coefficiente di solvibilità (total capital ratio) si attesta al 18,91%, dato di grande rilevanza considerato che la soglia prevista dalle attuali disposizioni di vigilanza è pari all’11%. La correttezza delle politiche di gestione intraprese dall’Istituto e l’efficienza della struttura aziendale sono testimoniate da un ROE che supera il 34% Nel 2023 la Banca ha avviato l’attività di collocamento dei fondi comuni di investimento realizzati dalla controllata 739 SG S.p.A., società di gestione acquisita nel corso del 2022. Tale operazione ha contribuito a rafforzare la già dominante posizione di BSI sul mercato del risparmio gestito; ad oggi la quota di mercato di BSI in tale settore supera ampiamente il 70% del totale della raccolta gestita da tutto il sistema bancario sammarinese. I soci, i consiglieri ed i dipendenti tutti ringraziano la Clientela che, dando fiducia alla Banca, ha permesso il realizzarsi di tali eccellenti risultati.

c.s. Direzione BSI