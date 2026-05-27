Approvato il Bilancio 2025 di Poste San Marino SpA: utili per 1,36 milioni

Si è tenuta questo pomeriggio l’Assemblea dei Soci di Poste San Marino, durante la quale è stato approvato il Bilancio d’Esercizio 2025, che si chiude con un utile netto pari a 1.360.465 euro, in crescita del 7% rispetto all’esercizio precedente e di quasi l’80% rispetto al 2022. Un risultato significativo che conferma la solidità delle scelte strategiche e gestionali adottate dal management nel corso degli ultimi anni, consentendo a Poste San Marino di continuare a crescere anche in un contesto mondiale particolarmente complesso per il settore postale. L’esercizio si chiude con un fatturato pari a 11,2 milioni di euro, in aumento di circa 827 mila euro rispetto ai già ragguardevoli 10,4 milioni registrati nel 2024 e di circa 3 milioni di euro rispetto all’esercizio del 2022, mantenendo inoltre un Margine Operativo Lordo (EBITDA) positivo, che nel 2025 raggiunge quota 1,581 milioni di euro. Negli ultimi anni, il comparto postale ha continuato a registrare una progressiva diminuzione dei volumi di corrispondenza tradizionale, dovuta alla digitalizzazione e alla diffusione di piattaforme elettroniche alternative. A ciò si sono aggiunte le nuove disposizioni introdotte dall’Unione Postale Universale che hanno comportato limitazioni e sospensioni per alcune tipologie di invii tracciati e raccomandati a livello globale.

Parallelamente, continua invece a crescere il comparto dei pacchi, sostenuto dall’espansione costante dell’e-commerce. Importanti risultati sono arrivati anche dalla Divisione Filatelica e Numismatica, che nell’ultimo anno ha dovuto confrontarsi con un incremento esponenziale del costo delle materie prime, in particolare oro e argento. In questo contesto, l’azienda ha reagito puntando su innovazione, ampliamento del pubblico di riferimento e sviluppo di prodotti capaci di stimolare un acquisto emozionale. Tra le principali novità introdotte, figurano nuove collezioni dedicate alla storia sammarinese con contenuti interattivi, il francobollo adesivo in tessuto floccato, le Souvenir Notes e, per la prima volta nella storia della Repubblica, una nuova moneta commemorativa da 2 euro nella versione Reverse Proof. Nel corso dell’anno sono state inoltre rafforzate collaborazioni strategiche e siglati nuovi accordi commerciali con partner e marketplace di rilievo internazionale, sia in ambito postale sia nei settori filatelico e numismatico.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto, frutto del lavoro quotidiano, della determinazione e della capacità di innovare continuamente l’azienda” ha dichiarato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici “In un mercato che cambia rapidamente e che continua a registrare contrazioni legate all’innovazione tecnologia, siamo riusciti non solo a mantenere equilibrio e solidità, ma anche a crescere, investendo in nuovi servizi, prodotti e partnership internazionali. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale di Poste San Marino, che desidero ringraziare sinceramente per il lavoro svolto ogni giorno”.

Con questo risultato di bilancio, Poste San Marino conferma la volontà di continuare a evolversi per cogliere nuove opportunità di sviluppo e innovazione, valorizzando al contempo la storia e il legame della Repubblica con il proprio territorio.

C.s. - Poste San Marino







