“Approvato il decreto sulla tutela del consumo: Alleanza Riformista ringrazia il Segretario di Stato Rossano Fabbri e tutte le forze politiche”

Alleanza Riformista accoglie con soddisfazione la ratifica in Consiglio Grande e Generale del decreto delegato sulla tutela del consumo, un passaggio cruciale che introduce principi generali volti a garantire un elevato grado di protezione per i consumatori. La normativa assicura una tutela significativa ai consumatori che intendono concludere contratti sul territorio di San Marino o con operatori economici aventi sede legale nel nostro Paese, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un passo decisivo che rafforza il nostro sistema economico, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza nei rapporti commerciali, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, questo decreto ha l'ulteriore scopo di conformare l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla vigente normativa europea, migliorando e implementando i rapporti commerciali con Paesi terzi. Alleanza Riformista considera la tutela dei consumatori un pilastro della modernizzazione del nostro sistema economico e giuridico. La possibilità di azioni collettive (class action), l’introduzione di un’Autorità di vigilanza autonoma e indipendente, e la protezione contro le pratiche commerciali scorrette sono misure fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini e degli operatori economici, assicurando equità e trasparenza nei contratti e nei rapporti commerciali. Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento al Segretario di Stato per l'Industria, il Commercio e lo Sport, Rossano Fabbri, per la sua guida e determinazione nel portare avanti questa importante normativa. Inoltre, ci teniamo a riconoscere il lavoro svolto dalla precedente Segreteria, guidata da Fabio Righi, che ha gettato le fondamenta di questa iniziativa, ed esprimiamo il nostro sincero ringraziamento a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che, con senso di responsabilità, durante il dibattito e l'esame dell'articolato, hanno offerto contributi concreti e costruttivi. L’esito della votazione finale, senza alcun voto contrario, ne è una conferma. Questo risultato, infatti, rappresenta il frutto di un confronto approfondito e responsabile, in cui è stato dato il giusto risalto alla centralità dei diritti dei consumatori e al benessere complessivo della collettività.

C.s. Alleanza Riformista