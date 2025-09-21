Approvato il Protocollo per la Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo Uno strumento operativo per supportare il personale scolastico nella gestione di situazioni critiche

Il Congresso di Stato, nella seduta del 16 settembre 2025, ha approvato il nuovo Protocollo per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, un documento strategico pensato per supportare tutti gli operatori del mondo scolastico nella gestione di episodi legati a queste problematiche in costante crescita. Il protocollo rappresenta una risposta concreta all’esigenza di avere strumenti chiari e condivisi per riconoscere, classificare e affrontare comportamenti di bullismo e cyberbullismo, fornendo indicazioni operative su come intervenire in modo efficace e tempestivo. È stato concepito per offrire una guida univoca a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e a tutto il personale che lavora quotidianamente a contatto con bambini e ragazzi. Il documento è il risultato di un importante lavoro di squadra che ha coinvolto professionalità provenienti da ogni ordine scolastico, psicologi scolastici, esperti di tutela della privacy e il Dipartimento Istruzione e Cultura, che ha coordinato l’intero percorso. Questa collaborazione trasversale ha permesso la costruzione di uno strumento solido, adatto ad affrontare le diverse casistiche con una visione sistemica, in grado di distinguere tra i diversi livelli di gravità e attivare i protocolli di intervento più adeguati, coinvolgendo di volta in volta i soggetti competenti. Fin dal suo insediamento, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ha posto il tema del bullismo tra le priorità educative, consapevole della necessità di agire in maniera strutturata per garantire ai più giovani un contesto scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso. La Segreteria ha promosso e sostenuto con convinzione la nascita di questo protocollo, considerandolo uno strumento essenziale per accompagnare chi opera nel settore educativo e offrire un quadro di riferimento chiaro e condiviso. Il documento affronta sia le forme tradizionali di bullismo sia quelle legate al mondo digitale, proponendo indicazioni specifiche per l’intervento in casi di cyberbullismo e per la tutela della privacy. Viene inoltre riconosciuto il valore della prevenzione attraverso l’educazione, l’ascolto attivo e il coinvolgimento della comunità scolastica nel suo insieme. Con l’approvazione del protocollo, la Repubblica di San Marino compie un passo importante nella costruzione di una cultura della responsabilità e della legalità, dotandosi di un quadro normativo e operativo all’altezza delle sfide educative contemporanee. Uno strumento concreto, destinato ad avere un impatto reale sulla qualità della vita scolastica e sul benessere degli studenti, e che conferma l’impegno delle istituzioni sammarinesi nella protezione e nella valorizzazione delle nuove generazioni.



c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura



