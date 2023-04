Approvato l’ODG del PSD che apre al confronto politico San Marino – Europa

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici con grande soddisfazione sottolinea l’approvazione dell’Ordine del Giorno relativo all’inserimento nel negoziato per l’Associazione all’Unione Europea della Repubblica di San Marino del tema dell’interazione politica con l’Unione Europea. Tema che impegna il Governo ad attivarsi per verificare quali possono essere in futuro le relazioni con l’Unione Europea non solo sul piano tecnico ed istituzionale ma anche sul piano politico. L’Accordo di Associazione di San Marino all’Unione Europea infatti, differentemente dall’adesione tout court, non prevede la rappresentanza diretta sammarinese nel Parlamento Europeo e nella Commissione Europea. Pur ribadendo la centralità nella vita pubblica del Paese e anche della rappresentanza politica esterna del Consiglio Grande e Generale il Partito dei Socialisti e dei Democratici intende sottolineare l’importanza di un rapporto politico a livello di parlamenti tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino. Il PSD, facendo proprio l’indirizzo contenuto nel Rapporto Finale sull’Accordo di Associazione tra San Marino, Andorra e Monaco votato a grandissima maggioranza nel Parlamento Europeo nel marzo 2019 nel quale si enuncia che “il Parlamento Europeo ritiene che il Parlamento dovrebbe promuovere periodici scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino durante i negoziati; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe intrattenere scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino anche sulle questioni di sua competenza che potrebbero incidere direttamente sull'economia di questi paesi, sul loro rapporto con l'UE o sull'efficacia dell'accordo di associazione” ha invitato il Congresso di Stato a proporre all’Unione Europea l’istituzione di un Comitato Parlamentare Unione Europea – San Marino nel quale permettere lo scambio di vedute ed esigenze, avanzare proposte da portare nel Parlamento Europeo e valutare in maniera anticipata le questioni che potrebbero incidere direttamente sulla Repubblica di San Marino o sul funzionamento dell’Accordo di associazione.

