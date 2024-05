Approvazione Bilancio 2023 Cassa di Risparmio

Questo pomeriggio l’Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha approvato il bilancio 2023. L’esercizio 2023 ha registrato un utile netto di 4,371 milioni di euro: risultato che conferma il trend positivo iniziato già da un biennio e che evidenzia la consolidata performance reddituale della Banca. Solidità attestata anche dal Patrimonio netto, che, incrementato dell’utile 2023 interamente destinato a riserva, ha superato i 111 milioni di euro, consentendo alla Banca di raggiungere un coefficiente di solvibilità del 19,58%, ben al di sopra del requisito obbligatorio dell’11%, e in incremento di oltre tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Gli impieghi in bonis verso la clientela superano i 192 milioni di euro, ammontare in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente, principalmente dovuta alla scadenza delle restituzioni regolarmente rimborsate dalla clientela. Al 31.12.2023 la raccolta totale di Cassa di Risparmio ammonta a 1,824 miliardi di euro, pari ad una quota del 30,5% del sistema, di cui 1,324 miliardi rappresentati dalla raccolta diretta, pari al 36,6% del sistema, quest’ultimo dato a testimonianza della costante e rinnovata fiducia riposta in Cassa di Risparmio dagli oltre 21 mila clienti. La qualità del credito, ben presidiata dall’indice di copertura sofferenze del 68,97%, sottolinea una gestione attenta del rischio di credito, ponendosi decisamente al di sopra della media rilevata sul sistema bancario sammarinese. Il miglioramento degli indici di qualità del credito (NPE ratio si attesta al 20,70%, in riduzione di oltre 10 punti dal 2022) è dovuto alla particolare attenzione della Banca in tale presidio e anche grazie alla scelta di aderire alla operazione di cartolarizzazione degli NPL di sistema, completata nel dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutti i dipendenti di Cassa di Risparmio assicurano la propria determinazione nella prosecuzione del virtuoso andamento e ringraziano i Clienti, le Famiglie, le Associazioni e le Imprese, insieme ai quali siamo onorati di continuare a scrivere una storia, che dura da oltre 140 anni.

