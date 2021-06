Approvazione pdl su cannabis terapeutica: soddisfazione da Rete

Il Movimento RETE esprime grande soddisfazione per l'approvazione conclusiva del Progetto di Legge riguardante la coltivazione, trasformazione e commercializzazione di cannabis e suoi derivati ad uso terapeutico. Procedura particolarmente celere che rispecchia, così come la votazione unanime dell’aula, la volontà e l’interesse di tutti i gruppi politici di colmare un vuoto normativo in favore di un settore che potrà portare grandi vantaggi alla Repubblica di San Marino sotto tanti punti di vista. Una normativa a beneficio di chi fino ad oggi non ha potuto usufruire di questa tipologia di farmaci, risultati invece estremamente vantaggiosi per pazienti affetti da diverse malattie invalidanti e dolorose. Medicinali e prodotti derivati disponibili in quantitativi decisamente inferiori rispetto alla richiesta in territorio Italiano così come in quello internazionale. L’interesse rispetto a questo ambito è stato evidente sin da subito infatti sono diverse le aziende ed imprese che hanno espresso la volontà di operare in questo settore; attività sammarinesi, italiane ma anche internazionali disponibili ad avviare le loro attività in territorio anche per la snellezza delle procedure burocratiche che contraddistingue una piccola realtà come quella Sammarinese. I primi contatti tra la Segreteria Sanità, il Ministero della Salute e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze hanno avuto buon esito dimostrando grande disponibilità da entrambe le parti presupponendo una vera e propria partnership. Le premesse dunque ci sono tutte affinché si possa attuare ed arricchire il tessuto economico sammarinese, implementando un settore di nicchia per cui la Repubblica di San Marino si presta in maniera particolare.

