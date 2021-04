Appuntamento con il teatro a distanza: Le avventure di Pallotto

Martedì 20 aprile alle ore 19 in diretta zoom per TAD – Teatro a Distanza l’ iniziativa patrocinata dalla Segreteria di Stato Cultura il progetto di Fabrizio Raggi ed Il Castello del Circo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, Ute Zimmermann porterà in scena “LE AVVENTURE DI PALLOTTO” uno spettacolo di Teatro Ragazzi, consigliato per i bambini sotto i 7 anni con la regia di M. Grazia Perazzini e Ute Zimmermann. Ispirato ad un racconto di Alberto Pellai, lo spettacolo affronta il tema della crescita e della conquista dell’autonomia, raccontando di Pallotto, un cucciolo d’orso con una mamma premurosa che lo ama profondamente e lo riempie di attenzioni e di coccole. Pallotto si sente al sicuro cullato dal dolce battito del suo cuore, ma a poco a poco, crescendo sente l’innato desiderio di fare esperienze, esplorare il mondo e diventare grande. Mamma orsa però, è molto apprensiva e vorrebbe proteggerlo da tutti i pericoli e da tutte le difficoltà… “Se qualcuno li guarda dall’alto, può osservare uno spettacolo assai buffo: Pallotto che a piccoli passi si allontana da mamma Orsa, e lei che dopo pochi secondi, sempre a piccoli passi gli si riavvicina. Sembrano impegnati in una curiosa e infinita danza, ” finché non arriva il primo giorno di scuola… “ Per collegarsi al palcoscenico del Teatro Titano sarà semplicissimo: occorrerà attivare su pc o mobile, la piattaforma Zoom ed accedere cliccando sul link disponibile sulle pagine Facebook della Segreteria di Stato Cultura, San Marino Teatro, San Marino Cinema, Il Castello del Circo e San Marino RTV. Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.

LINK PER ACCEDERE ALL’APPUNTAMENTO: https://us02web.zoom.us/j/89325474550?pwd=ZElCUmtCTXJIdWtGTlc2QllFeERWUT09

ID riunione: 893 2547 4550

Passcode: 061148



