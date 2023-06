Appuntamento conclusivo del ciclo d'incontri "San Marino verso l'Europa" sulla dimensione sociale dell'Accordo di Associazione

dedicati all’approfondimento delle dimensioni dell’Accordo di Associazione: l’aspetto giuridico, individuale, economico, culturale e sociale. Nello specifico, il tema dell’ultima conferenza verteva sulla dimensione sociale dell’Unione europea, prendendo in considerazione vari fattori di cui i progetti e i finanziamenti sono uno degli aspetti più importanti. Nel corso della serata sono infatti stati illustrati i percorsi relativi alla dimensione degli investimenti, alle varie tipologie di finanziamenti, diretti e indiretti, alla progettazione per ottenere tali finanziamenti e alle conseguenti opportunità per San Marino. Intervenendo alla serata, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ha spiegato che San Marino, in concomitanza all'ingresso in EUSAIR, è entrato anche a far parte di IPA ADRION (2021-2027) che, a tutti gli effetti, rientra in tali programmi europei. Ha informato al riguardo che è in corso la prima call for proposals e che gli Uffici/Enti sammarinesi, in collaborazione con la Direzione Affari Europei, si stanno muovendo per entrare nella partnership dei vari progetti in veste, al momento, di Partner Associato. Le azioni finanziabili dal programma riguardano, nella call richiamata, i temi dell’innovazione, dell’ambiente, del cambiamento climatico, dell’economia circolare, della mobilità e del turismo sostenibile.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri