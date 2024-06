SHOPPING Appuntamento imperdibile con lo shopping a San Marino Outlet Experience Tornano le Magic Hours

Appuntamento imperdibile con lo shopping a San Marino Outlet Experience.

Domani, dalle 17:00 alle 23:00, la promo più attesa dell’anno: sei ore di sconti al 50 per cento sui prezzi outlet.

Per i bambini intrattenimento “vintage” con 80’s Magic Games Party, per i genitori shopping senza pensieri

Tornano le Magic Hours a San Marino Outlet Experience.

Domani, dalle 17:00, arriva la promozione più attesa dell’anno: sei ore di acquisti imperdibili, con tutti gli articoli esposti scontati del 50 per cento sui prezzi outlet in tutte le boutique aderenti all’iniziativa. Per l’occasione, l’orario di apertura dell’outlet sarà prolungato fino alle 23:00. A rendere lo shopping ancora più piacevole, dal tardo pomeriggio fino a chiusura ci sarà intrattenimento per grandi e bambini. Per i più piccoli, in particolare, è stato pensato l’evento “80’s Magic Game Party”, uno spazio in cui sarà possibile provare alcuni dei giochi da tavolo che hanno fatto la storia degli anni Ottanta. Da Gira la moda a Indovina chi, da Twister a Pac Man, passando per Maxi Game, Forza 4 e Jenga, i bambini di oggi potranno riscoprire i giochi che hanno fatto diventare grandi mamma e papà.

Divertimento per i più piccoli e relax per i genitori che, affidando i loro figli (dai tre anni in su) alla sorveglianza delle esperte hostess, in uno spazio divertente e sicuro, potranno godersi uno shopping senza pensieri.

cs San Marino Outlet Experience

