Appuntamento post Consiglio del Movimento Rete

Appuntamento post Consiglio del Movimento Rete.

Quindici erano i commi inseriti all’Ordine del Giorno dell’ultima sessione consiliare, iniziata martedì 18 e conclusa, anche questa volta con un giorno di anticipo, venerdì 21 maggio. Tra gli argomenti discussi le modifiche al Codice Ambientale, le norme sulla valutazione dell’azione amministrativo-gestionale della Dirigenza Pubblica, il riferimento del Congresso di Stato in merito agli interventi di razionalizzazione delle sedi scolastiche, la vendita dei terreni pubblici, le Istanze d’Arengo e tanti altri temi. Il Movimento RETE vi aspetta giovedì 27 maggio 2021 – ore 21:00 presso la sala della Casa del Castello di Serravalle, per approfondire e chiarire ogni curiosità rispetto ai lavori svolti. Se non avete avuto la possibilità di seguire il Consiglio Grande e Generale questa è l’occasione giusta!

c.s. Rete

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: