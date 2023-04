Apre il cinquantesimo store Marlù nel nuovo Urban District To Dream di Torino

Keep Dreaming con Marlù cresce e continua. Anche con gli store. Le tre sorelle del gioiello Morena, Monica e Marta Fabbri scelgono il nuovo Distretto Urbano di Torino To Dream per inaugurare il loro cinquantesimo punto vendita monomarca, ufficialmente aperto al pubblico giovedì 13 aprile. Il taglio del nastro è avvenuto in concomitanza all’inaugurazione dell’Urban District nel quale è situato il nuovo store, collocato in un contesto di shopping, leisure, servizi, uffici e accoglienza, all’avanguardia e a soli pochi minuti dal centro di Torino. Il negozio Marlù To Dream ha una superficie complessiva di 130 mq ed è caratterizzato dal suo distintivo design essenziale ed elegante. Le vetrine mostrano ai clienti gli highlights di stagione Marlù con le ultime collezioni primaverili dedicate ai tennis colorati e alle perle, il nuovo assortimento di piastrine del sistema brevettato Changy e la collezione dedicata agli Amici Pelosetti. Tanti piccoli mondi, alla portata di tutti. Il costante successo Marlù nasce da un nuovo modo di pensare e proporre gli accessori moda. È una nuova categoria, lontana dalla maniera più tradizionale di intendere gioielli e bijoux. Le creazioni Marlù, infatti, intrepretano e anticipano le nuove tendenze, ma sono sempre traversali alle diverse identità di ogni cliente. Rompono non solo lo schema netto moda uomo/moda donna, ma superano ogni differenza di genere, identità, stile di vita. I gioielli Marlù consentono a chi li indossa di esprimere la sua personalità. È una visione sintetizzata con chiarezza dal payoff del marchio: Diversamente Tu. “Cerchiamo di cogliere e rispettare la diversità e l’unicità di ogni persona. A noi interessano i loro stati d’animo, ciò che sentono e vivono. Cerchiamo di interpretare tutto questo, sempre con messaggi positivi, in ognuna delle nostre creazioni. Chi entra nello store di Marlù To Dream e negli altri 49 negozi monomarca coglierà subito quest’approccio. I gioielli sono sempre a vista, si possono toccare, scegliere in modo diretto, mixare e comporre tra loro secondo scelte e gusti anche molto personali. La persona è la vera protagonista.” ha commentato Marta Fabbri, che insieme alle sorelle ha fondato il marchio nel 2001. Il nuovo store Marlù di To Dream in Corso Romania 460, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 22.30.

cs Marlù