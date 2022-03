Apre il contest dedicato alle band emergenti: musica e concerti torneranno ad animare il WMF anche per il 2022

Al via il Contest del WMF 2022 dedicato alle band emergenti, che darà ai vincitori la possibilità di esibirsi sul Mainstage del Festival alla fiera di Rimini e di dare visibilità al proprio progetto artistico. In programma nella tre giorni anche concerti e momenti di show, esibizioni e intrattenimento.

Iniziativa: Contest Band Emergenti. Svolgimento: durante la 10^ edizione del WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale, dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini. Opportunità: presentare la propria band al Web Marketing Festival ed esibirsi davanti al pubblico internazionale presente e Rimini e in collegamento da tutto il mondo.

La Call è rivolta a giovani band e gruppi musicali che vogliano partecipare con un inedito o una cover di un brano successo. La band vincitrice sarà premiata durante il WMF2022 e avrà l’occasione di esibirsi live sul Mainstage davanti ad una platea composta da partecipanti, aziende, giornalisti, blogger e player internazionali, che nel 2021 è stata di oltre 24.000 presenze. La premiazione, così come l’esibizione live del vincitore, sarà trasmessa in live streaming in tutto il mondo, offrendo un’imperdibile occasione di promozione della propria musica a livello globale.

Il binomio tra WMF e musica torna dunque anche per l’edizione 2022 portando avanti quella che da sempre è una delle iniziative storiche del Festival, intesa per supportare giovani musicisti e dare visibilità a nuovi contesti musicali, anche grazie a collaborazioni che nelle passate edizioni hanno coinvolto realtà come Rete 100 Passi, RDS Next, RDS 100% Grandi Successi, Radio Virgin. Non solo il Contest band Emergenti animerà il WMF 2022, sul versante dell’intrattenimento torneranno concerti live con grandi ospiti, esibizioni artistiche sul Mainstage e negli spazi della fiera, ma anche performance itineranti grazie al coinvolgimento di buskers, ospiti e artisti provenienti da tutto il mondo.



La timeline della call

Le iscrizioni al Contest resteranno aperte fino al 13 Maggio: per partecipare è necessario compilare il form presente sul sito allegando il video di un proprio inedito originale o una cover di un brano nazionale o internazionale di successo.

Anche quest’anno - durante la prima fase di selezione - saranno gli utenti del web a votare quali tra le band in gara potranno avere accesso alla seconda fase del contest musicale. Le 15 band più votate infatti passeranno alla valutazione della giuria di esperti che decreterà, entro il 31 Maggio, la band vincitrice. I vincitori si esibiranno live sul palco del WMF2022 in una delle tre giornate del Festival. Palco che nelle scorse edizioni ha visto le performance musicali di artisti come Roy Paci & Aretuska, Modena City Ramblers, Lo Stato Sociale, gli Psycodrummers e molti altri.

Cosmano Lombardo, Chairman e ideatore del WMF, presenta così il Contest: “La musica rappresenta uno strumento concreto per favorire l’incontro e l’uguaglianza tra le persone, la creatività e la fruizione dei contenuti educativi, formativi e di intrattenimento. Nell’ultimo decennio il mondo della musica e della discografia internazionale è stato rivoluzionato dal digitale: oggi Internet può essere considerato un fondamentale trampolino di lancio per gli artisti emergenti. Questo contest, nato dal desiderio di far interagire gli artisti con la rete e la musica con il digitale, vuole promuovere e sostenere l’impegno di chi contribuisce a comunicare la realtà non solo attraverso linguaggi e strumenti tecnici, ma anche attraverso il linguaggio universale della musica.”

Tutte le informazioni per partecipare al contest sono consultabili sul sito web all’indirizzo https://www.webmarketingfestival.it/contest-band-emergenti/

