AR: "3 settembre, la forza della nostra storia e il coraggio del futuro"

Il 3 settembre è la Festa della Repubblica, il giorno nel quale celebriamo la nostra storia, la nostra libertà e l’identità più profonda di San Marino. È il compleanno della nostra Repubblica, capace di attraversare i secoli custodendo la propria libertà, indipendenza e sovranità. Ogni compleanno porta con sé uno sguardo al cammino compiuto e uno rivolto a quello che ancora ci attende. Per noi Sammarinesi significa essere orgogliosi di ciò che abbiamo ricevuto dalle generazioni che ci hanno preceduto e, allo stesso tempo, sentire il dovere di continuare a costruire il futuro della Repubblica. La Libertas rappresenta l’essenza stessa di San Marino e non è soltanto un’eredità da custodire, ma un valore da vivere e rinnovare attraverso le nostre scelte. La nostra storia ci insegna che siamo riusciti a rimanere liberi e indipendenti perché abbiamo saputo attraversare epoche, difficoltà e grandi cambiamenti senza mai rinunciare a ciò che siamo. Anche oggi dobbiamo avere la stessa capacità. Essere profondamente legati alla nostra identità non significa chiuderci al cambiamento, ma affrontarlo mantenendo salde le nostre radici, aprendoci a nuove opportunità e avendo il coraggio di compiere le scelte necessarie per far crescere il Paese. Tradizione e futuro devono continuare a camminare insieme. Custodire San Marino significa difendere ciò che ci rende unici, ma significa anche consegnare alle nuove generazioni una Repubblica forte, moderna, libera e capace di essere protagonista del proprio futuro. In questo giorno così importante rivolgiamo il nostro pensiero a tutti i Sammarinesi, a chi vive nella nostra Repubblica e a chi, in ogni parte del mondo, continua a mantenere vivo il legame con la propria terra. Il 3 settembre ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e la responsabilità che abbiamo verso ciò che verrà dopo di noi.

Buon compleanno alla nostra amata Repubblica!



c.s. Alleanza Riformista









