AR: “Approvata in Commissione la legge sulla Sandbox Normativa”.

L’approvazione, nella seduta di venerdì 13 novembre della Commissione Finanze, del Progetto di Legge sulle Disposizioni in materia di Sandbox Normative rappresenta un passo importante verso un modello di sviluppo più moderno e innovativo. Le sandbox normative sono strumenti utilizzati nei sistemi più avanzati per consentire a imprese e soggetti tecnologici di testare nuovi servizi, prodotti o processi in un ambiente controllato, con regole definite e sotto la supervisione dello Stato. Un meccanismo che permette di accelerare l’innovazione, valutare in modo concreto l’impatto delle nuove tecnologie e individuare soluzioni capaci di generare valore e nuove opportunità. Con questo provvedimento anche San Marino si dota finalmente di questo strumento, offrendo alle imprese un quadro normativo chiaro e allo Stato la possibilità di accompagnare lo sviluppo con una visione moderna e competitiva. Gli emendamenti introdotti dalla Segreteria di Stato all’Industria e approvati in Commissione hanno rafforzato ulteriormente il provvedimento, offrendo maggiore chiarezza sul percorso attuativo, una governance più ordinata, responsabilità meglio definite e garanzie etiche e di sicurezza ancora più solide. È stata inoltre inserita una misura che accresce l’attrattività del comparto tecnologico, facilitando l’insediamento di imprese innovative e delle loro professionalità. Interventi coerenti con l’impianto originario, che consolidano gli obiettivi della legge senza modificarne la natura. Un ringraziamento va alla Segreteria di Stato per l’Industria e al suo staff, per il lavoro tecnico e politico svolto con serietà, competenza e visione; alla maggioranza per il sostegno convinto a un provvedimento che guarda allo sviluppo; e alle forze di opposizione che, con un atteggiamento responsabile e costruttivo, hanno accompagnato il confronto in Commissione. È la prova che, quando prevale l’interesse generale, la politica sa produrre risultati importanti per San Marino.

