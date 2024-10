Ar: “Congratulazioni al Segretario Milena Frulli per la Riconferma alla Guida della CDLS”

Alleanza Riformista esprime le proprie congratulazioni alla Prof.ssa Milena Frulli per la riconferma alla guida della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS). Il rinnovo della fiducia nei suoi confronti rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro svolto fino ad oggi e del suo impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori sammarinesi. La CDLS si conferma un pilastro nella tutela delle istanze dei lavoratori, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle politiche sindacali e alla protezione delle fasce più deboli della nostra società. Siamo certi che la Segretaria Frulli continuerà con determinazione e capacità in questo percorso, affrontando con competenza le sfide che attendono il nostro Paese. A lei e alla CDLS vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che il loro contributo è e sarà fondamentale per la crescita della nostra comunità.

cs Alleanza Riformista

