AR: "Dagli Stati Generali dell’Economia un metodo di confronto da rendere strutturale"

Si sono conclusi oggi gli Stati Generali dell’Economia, tre giornate di confronto che hanno riunito istituzioni, associazioni di categoria, imprese, organizzazioni sindacali ed esperti attorno ai principali temi che riguardano il futuro economico di San Marino: competitività, innovazione, energia, turismo e trasformazioni dei modelli produttivi. Il dato politico più significativo emerso da queste giornate riguarda il metodo di lavoro adottato: mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori del sistema economico sammarinese per discutere in modo aperto e strutturato delle prospettive di sviluppo del Paese rappresenta un approccio che merita di essere valorizzato e reso stabile nel tempo. Gli Stati Generali sono stati promossi e organizzati dalle Segreterie di Stato per l’Industria e per il Lavoro, dando vita a un confronto ampio tra istituzioni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, con la partecipazione diretta ai panel dei principali attori del sistema economico e sociale del Paese. Questo lavoro non può però esaurirsi con la conclusione dell’evento. Le analisi e le proposte emerse in queste giornate devono ora tradursi in indirizzi e strumenti concreti a sostegno dello sviluppo del Paese. San Marino ha bisogno di una visione economica chiara e di un dialogo stabile tra istituzioni e sistema produttivo. Gli Stati Generali hanno dimostrato che questo metodo è possibile: la sfida ora è dare continuità a questo confronto e accompagnare con determinazione le scelte economiche dei prossimi anni. In chiusura dei lavori il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha evidenziato come dalle tre giornate degli Stati Generali sia emerso con chiarezza il quadro delle priorità del Paese, richiamando in particolare il ruolo strategico delle nuove generazioni e la necessità di creare le condizioni affinché i giovani che si formano anche fuori confine possano trovare nella Repubblica opportunità concrete per costruire il proprio futuro. Al Segretario di Stato Rossano Fabbri va il ringraziamento per aver promosso questo importante momento di confronto e per l’impegno a dare continuità al lavoro avviato, affinché le indicazioni emerse possano tradursi in interventi concreti a sostegno dello sviluppo dell’economia sammarinese.



c.s. Alleanza Riformista











