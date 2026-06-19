AR: Decreto Veicoli, regole più moderne per sostenere le imprese e rafforzare la legalità



La ratifica del Decreto Delegato n. 73 rappresenta un risultato importante per un settore che da tempo richiedeva strumenti più moderni, regole più chiare e controlli più efficaci. Con questo intervento normativo viene introdotto un sistema innovativo fondato sulla tracciabilità dei veicoli, sulla digitalizzazione delle procedure e sul rafforzamento della collaborazione tra gli uffici pubblici coinvolti.

L'istituzione del Registro digitale degli operatori economici del commercio dei veicoli consentirà di monitorare in modo puntuale il percorso dei mezzi fin dal loro ingresso nel territorio sammarinese, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni attraverso l'integrazione con le procedure di importazione, immatricolazione e controllo. Un sistema moderno che migliora l’efficienza amministrativa rafforza la capacità dello Stato di prevenire fenomeni distorsivi e offre maggiori garanzie di trasparenza e correttezza a tutti gli operatori del comparto.

Il decreto introduce inoltre strumenti che rafforzano la tutela dell'interesse pubblico e consentono un controllo più efficace delle attività economiche del settore. La disciplina dei luoghi di deposito, la tracciabilità degli spostamenti dei veicoli e il rafforzamento delle verifiche contribuiscono a costruire un sistema più credibile, capace di tutelare chi opera nel rispetto delle regole e di contrastare eventuali comportamenti irregolari.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dal superamento di diversi adempimenti cartacei previsti dalla normativa precedente. La digitalizzazione dei processi rappresenta una scelta concreta di semplificazione amministrativa che consentirà procedure più efficienti, una maggiore accessibilità delle informazioni per gli uffici competenti e controlli più rapidi ed efficaci.

L'impegno assunto dal Segretario di Stato Rossano Fabbri nell'affrontare una problematica che da anni interessava il comparto trova oggi una risposta concreta attraverso questo decreto. Si tratta di un provvedimento che, nella sua elaborazione, ha visto un ampio e costante confronto con gli operatori del settore, i quali hanno fornito un contributo fondamentale nell'individuazione delle soluzioni più efficaci e sostenibili. Un metodo di lavoro basato sull'ascolto e sul dialogo che ha consentito di raggiungere un risultato condiviso e capace di rispondere alle reali esigenze del comparto.

A loro va il nostro ringraziamento, insieme a quello rivolto al Segretario di Stato Rossano Fabbri, a tutta la Segreteria di Stato, ai dirigenti, alle Forze di Polizia, ai tecnici e a tutti coloro che, con competenza e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla definizione di una normativa equilibrata, capace di coniugare sostegno alle attività economiche, semplificazione amministrativa, trasparenza e tutela della legalità.

Desideriamo inoltre evidenziare il clima costruttivo che ha accompagnato il dibattito in Consiglio Grande e Generale. Il riconoscimento espresso anche dalle forze di opposizione sulla bontà dell'impianto del provvedimento, culminato nella ratifica unanime del decreto, rappresenta un fatto politico di rilievo. È la dimostrazione che, quando l'obiettivo è individuare soluzioni utili al Paese, il confronto può andare oltre le appartenenze e tradursi in scelte condivise. Un risultato che qualifica il lavoro svolto rafforza il valore delle misure introdotte e conferma l'efficacia di un metodo fondato sull'ascolto, sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni concrete.

Con questo intervento normativo si conferma una visione chiara: sostenere le realtà economiche sane che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Paese, creando occupazione, investimenti e valore. Regole certe, controlli efficaci e strumenti moderni non rappresentano un ostacolo allo sviluppo, ma una condizione indispensabile per rafforzare la credibilità del sistema economico sammarinese e offrire maggiori garanzie a chi investe, lavora e opera correttamente. È questa la direzione che intendiamo continuare a perseguire con determinazione.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista









