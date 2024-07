AR ha riunito Ufficio Politico e Assemblea dei candidati

In settimana, Alleanza Riformista ha riunito prima l'Ufficio Politico e poi l'Assemblea dei candidati. Durante queste riunioni, la delegazione che ha partecipato alle consultazioni con tutte le forze politiche ha relazionato sugli esiti degli incontri che, come coalizione Democrazia e Libertà, abbiamo svolto a seguito del mandato ricevuto il 12 giugno per la formazione della nuova maggioranza. L'accordo raggiunto con la coalizione Libera-PSD darà vita alla XXXI legislatura. Questo risultato è stato possibile grazie all’approfondimento dei contenuti e all'elaborazione di un documento programmatico sui grandi temi, richiesto dalla nostra forza politica. Ciò ha permesso di rispondere con i fatti a chi, nei giorni successivi al voto, ha tentato di mistificare la realtà, attribuendoci intenti che non ci appartengono. La nuova maggioranza di governo, formata da Alleanza Riformista, Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Libera e PSD, ha elaborato un programma che punta su continuità e cambiamento per garantire stabilità economica e sociale e avviare riforme cruciali. Le priorità includono l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, la promozione di una visione liberale dell’economia, la gestione attenta del debito pubblico, l’aggiornamento delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la transizione digitale. Si introdurranno misure per conciliare lavoro e famiglia e si creerà un fondo ISS a sostegno della natalità, oltre a politiche a favore dei giovani. Il programma prevede anche la riforma dei curricola scolastici, il supporto all’università, lo sviluppo delle arti performative e del design, e il potenziamento dell’impiantistica sportiva. Investimenti nelle energie alternative ridurranno la dipendenza dalle dinamiche di mercato e miglioreranno la gestione dei rifiuti. Si attueranno politiche di inclusione per le persone con disabilità e si promuoverà la parità di genere. L'implementazione del progetto "San Marino 2030" modernizzerà infrastrutture e reti di trasporto, promuoverà la sostenibilità ambientale e adotterà tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Alleanza Riformista esprime i più sinceri complimenti e auguri al Consigliere Rossano Fabbri per il suo nuovo incarico come membro di Governo alla guida di un Dicastero strategico per la crescita e il benessere del nostro Paese. Gli auguriamo il massimo successo nel suo ruolo, certi che con il suo impegno e la sua dedizione farà ogni scelta avendo come faro il bene della Repubblica. Alleanza Riformista è pronta ad assumersi le proprie responsabilità con il massimo impegno, supportando il Segretario Fabbri nella gestione delle deleghe attribuite e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per il bene di San Marino. Infine, Alleanza Riformista augura buon lavoro a tutti i Consiglieri che domani, nella seduta del Consiglio Grande e Generale, con il solenne giuramento di fronte alle loro Eccellenze, avvieranno ufficialmente la nuova legislatura.

