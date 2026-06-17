AR: Nuovi strumenti per sostenere lo sport e valorizzare il patrimonio pubblico

Il progetto di legge sugli incentivi a sostegno degli eventi sportivi e del patrimonio immobiliare dell'Eccellentissima Camera, approvato in sede referente dalla Commissione Consiliare competente, rappresenta un intervento importante che introduce strumenti innovativi per favorire investimenti, sostenere la crescita dello sport sammarinese e contribuire alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Un provvedimento che guarda allo sviluppo del Paese attraverso una collaborazione sempre più efficace tra istituzioni e settore privato.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri e tutta la struttura della Segreteria di Stato hanno portato avanti un provvedimento atteso e strategico, che segna un cambio di passo concreto nelle politiche a sostegno dello sport. Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di riforme e di revisione delle norme che interessano il settore sportivo sammarinese: dalla legge sulla tutela dei minori approvata nel 2025 per contrastare la violenza di genere e gli abusi negli ambienti sportivi, agli interventi normativi sugli e-sports che hanno introdotto un quadro innovativo capace di attrarre operatori e investimenti, fino alla legge sulla sicurezza durante le manifestazioni sportive e all'imminente revisione della legge sullo sport. Un percorso chiaro e coerente che rafforza e modernizza l'intero sistema sportivo sammarinese.

Siamo molto soddisfatti di questo risultato perché condividiamo pienamente l'impostazione del progetto di legge, che riconosce allo sport un ruolo non solo educativo e sociale, ma anche di promozione e sviluppo per il Paese. Lo sport rappresenta infatti uno straordinario strumento di crescita per i giovani, di inclusione, di benessere e di coesione sociale, oltre a costituire un importante veicolo di promozione dell'immagine di San Marino a livello internazionale. Questo provvedimento si inserisce nel lavoro quotidiano che la Segreteria di Stato sta portando avanti per rafforzare il settore sportivo sammarinese, sostenere le federazioni, valorizzare l'associazionismo sportivo e creare nuove opportunità per atleti, volontari e società sportive. Un impegno costante che conferma la centralità dello sport nella crescita sociale, educativa ed economica della Repubblica.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista







