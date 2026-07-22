AR: Più valore al Made in San Marino, più forza al sistema Paese

AR: Più valore al Made in San Marino, più forza al sistema Paese.

Con la ratifica del Decreto Delegato n. 77/2026 da parte del Consiglio Grande e Generale si conclude il percorso di attuazione della Legge n. 137 del novembre 2025, dedicata alla valorizzazione del Made in San Marino, del 100% Made in San Marino e delle Botteghe Storiche. Il decreto rende pienamente operativo il sistema di riconoscimento e tutela delle produzioni sammarinesi e delle attività storiche della Repubblica, rafforzando l'identità produttiva del Paese e valorizzando chi produce e investe realmente a San Marino.

Abbiamo sempre sostenuto che la crescita del Paese passi anche dalla capacità di valorizzare ciò che viene prodotto a San Marino. Le nostre produzioni devono poter contare su strumenti che ne certifichino l'origine, ne rafforzino il valore e le rendano sempre più riconoscibili sui mercati. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale tutelare le Botteghe Storiche, che rappresentano un patrimonio economico, culturale e sociale e custodiscono una parte importante della storia e dell'identità della nostra Repubblica.

Sotto la guida del Segretario di Stato Rossano Fabbri e grazie al lavoro dello staff della Segreteria di Stato per l'Industria e il Commercio, si conclude così l'intero percorso di attuazione della Legge Oltre al Decreto Delegato, ratificato nella seduta odierna del Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato ha adottato i regolamenti attuativi, successivamente che disciplinano i contrassegni "Made in San Marino", "100% Made in San Marino" e il logo "Bottega Storica", completando così l'intero impianto normativo previsto dalla legge. Un lavoro che rafforza la competitività del sistema economico sammarinese valorizza l'identità produttiva della Repubblica e offre alle nostre produzioni un sistema di riconoscibilità e tutela capace di promuoverne l'eccellenza anche oltre i nostri confini.

È questa la San Marino che vogliamo, una Repubblica che valorizza il proprio lavoro, rafforza la propria identità produttiva, sostiene chi investe, premia il merito e crea le condizioni per una crescita duratura. È per questa San Marino che Alleanza Riformista continuerà a impegnarsi ogni giorno, con la convinzione che il futuro del Paese si costruisca attraverso scelte coraggiose, una visione di lungo periodo e politiche capaci di rafforzare la competitività, creare opportunità e garantire sviluppo alle future generazioni.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

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