AR: “Riforme, responsabilità e concretezza”

Nella serata di giovedì 16 ottobre si è riunita la Direzione di Alleanza Riformista, aperta da un’ampia relazione del Segretario di Partito Gian Nicola Berti, che ha illustrato la situazione politica attuale e le principali azioni che la maggioranza intende portare avanti nei prossimi mesi. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla riforma dell’IGR, dopo il passaggio in Commissione Finanze e la ripresa del dialogo con le parti sociali. Le modifiche approvate e – i punti condivisi che saranno tradotti in emendamenti per la seconda lettura consiliare – puntano a costruire una riforma fondata sui principi di equità, giustizia fiscale e tutela dei redditi. Il confronto ripreso in questi giorni con i sindacati dovrà ora tradursi in un passo avanti concreto, nel segno della responsabilità e del dialogo. L’obiettivo è una riforma che metta al centro le persone, non i numeri: che alleggerisca il peso su famiglie e lavoratori, e che premi l’impegno di chi ogni giorno contribuisce alla crescita del Paese. Un focus specifico è stato dedicato al dossier frontalieri, tema sul quale – nonostante le novità introdotte – permane una distanza con le organizzazioni sindacali, che Alleanza Riformista auspica possa ridursi attraverso un confronto costruttivo volto a introdurre correttivi e nuovi parametri di equità. I lavoratori frontalieri rappresentano una risorsa importante e fondamentale per la forza lavoro delle nostre imprese, e il loro contributo quotidiano costituisce un elemento di stabilità e crescita per l’intero sistema economico del Paese. Per questo, anche i non residenti devono essere tutelati, evitando che la nuova normativa possa creare difficoltà a chi contribuisce in modo così significativo alla vita produttiva della Repubblica. Non possiamo non rilevare come, ancora una volta, le forze di opposizione abbiano scelto la strada più facile: usare la piazza come amplificatore demagogico, invece di coglierne il significato profondo. Il messaggio che arriva dalla piazza va accolto con rispetto, perché rappresenta una parte viva del Paese e deve essere uno stimolo per migliorare il progetto legislativo. La democrazia si rafforza quando il confronto resta sul terreno delle idee e non scivola nella strumentalizzazione, e oggi più che mai servono maturità politica, serietà e senso di responsabilità da parte di tutti coloro che hanno a cuore la stabilità e il futuro della Repubblica. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’ICEE, che sarà esaminato la prossima settimana in Commissione Consiliare. L‘indicatore mira a semplificare e rendere più equi i criteri di valutazione della condizione economica dei nuclei familiari, garantendo maggiore trasparenza e coerenza nelle politiche di welfare e una migliore integrazione con gli strumenti di sostegno sociale. In questo stesso quadro si inserisce la revisione della spesa pubblica, considerata una delle priorità della fase politica: un processo che non deve essere interpretato come un mero esercizio di tagli, ma come un percorso di modernizzazione e di qualità della spesa, volto a eliminare sprechi, migliorare l’efficienza amministrativa e liberare risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita. La Direzione ha dato pieno mandato ai vertici del partito di rafforzare i momenti di confronto e di condivisione all’interno della maggioranza, per rendere ancora più efficace l’azione di governo.



c.s. Alleanza Riformista









