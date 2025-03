AR. San Marino cresce e si rafforza: i dati smentiscono le narrazioni distorte

I dati ufficiali della Banca Centrale relativi al terzo trimestre 2024 confermano che il sistema bancario sammarinese è in crescita e sempre più solido, smentendo con i fatti i tentativi di screditare la nostra economia attraverso narrazioni distorte e strumentali, come avvenuto di recente su alcune testate giornalistiche italiane. La raccolta bancaria è aumentata di 91 milioni di euro (+1,4%), segnale di una fiducia crescente da parte di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, la qualità del credito continua a migliorare con una riduzione dei crediti deteriorati del 4,3%, rendendo il sistema bancario più solido e in grado di sostenere l’economia reale. A conferma di questo rafforzamento, il patrimonio netto delle banche è aumentato di 12 milioni di euro, portando il rapporto tra capitale e totale attivo all’8%, un dato che certifica ulteriormente la stabilità del settore. I numeri parlano chiaro: San Marino non è un Paese in difficoltà, come qualcuno vorrebbe far credere, ma una realtà che lavora con serietà per consolidare e rilanciare la propria economia. Chi continua a diffondere immagini distorte del nostro sistema bancario lo fa in malafede, tentando di offuscare progressi concreti ottenuti con impegno e responsabilità. A ulteriore dimostrazione della solidità e dell'affidabilità del nostro Paese, le recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, confermano il pieno sostegno dell'Italia al percorso di associazione di San Marino con l'Unione Europea, sottolineando l'eccellente stato delle relazioni bilaterali. Questo riconoscimento istituzionale smonta le speculazioni infondate di chi, con intenti strumentali, cerca di mettere in discussione il nostro cammino verso l’integrazione europea. È evidente che chi tenta di screditare la nostra Repubblica con ricostruzioni faziose ignora la realtà dei fatti e si pone in contrasto con il percorso di cooperazione che stiamo portando avanti con determinazione. Alleanza Riformista ribadisce la propria piena fiducia nell’azione del Congresso di Stato e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che stanno lavorando con fermezza e responsabilità per tutelare l’interesse del Paese e garantire la stabilità istituzionale. Siamo certi che l’impegno profuso per difendere il prestigio di San Marino e rafforzarne il ruolo internazionale sia la strada giusta da percorrere. Allo stesso tempo, respingiamo con determinazione ogni tentativo di destabilizzazione che mira a minare la credibilità delle nostre istituzioni e dell’operato del Governo. Su questi attacchi pretestuosi, costruiti con logiche che nulla hanno a che vedere con il bene del Paese, poco altro riteniamo di dover aggiungere: i fatti, ancora una volta, si commentano da soli. San Marino è determinato a proseguire con convinzione il proprio percorso di trasparenza e adeguamento agli standard internazionali, confermandosi un partner affidabile e responsabile sulla scena globale. Il nostro impegno per la correttezza e la legalità resta un pilastro fondamentale delle politiche economiche e finanziarie della Repubblica, a tutela della sua reputazione e del suo sviluppo futuro.

Alleanza Riformista

