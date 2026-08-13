AR: “Sport e inclusione, un impegno che guarda al futuro”

Garantire per tre anni risorse certe alla Federazione Sammarinese Sport Speciali significa dare stabilità alle sue attività e permettere alle persone che necessitano di maggiore sostegno di praticare sport, allenarsi, partecipare alle competizioni e programmare il proprio percorso di vita con maggiore serenità. La convenzione firmata con la Segreteria di Stato per lo Sport rappresenta una scelta politica chiara e duratura di solidarietà sociale. Una società si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno e di offrire a ogni persona le stesse opportunità. Gli atleti speciali, con il loro impegno, i risultati raggiunti e la determinazione che dimostrano ogni giorno, rappresentano San Marino e sono un esempio per tutto il Paese. Sostenerli significa riconoscerne il valore e creare le condizioni affinché possano continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi. Lo sport è da sempre uno strumento per superare le differenze, abbattere le barriere e permettere a ogni persona di esprimere le proprie capacità, costruire relazioni e sentirsi parte della comunità. Questa convenzione è un risultato voluto e portato avanti dal Segretario di Stato Rossano Fabbri, che ha saputo tradurre l’attenzione verso gli atleti speciali in un impegno stabile e concreto. Con questa scelta dimostriamo che l’inclusione non deve restare un principio dichiarato, ma diventare una responsabilità concreta e duratura. Gli atleti speciali non sono semplicemente destinatari di un sostegno, ma protagonisti della nostra comunità.



c.s. Alleanza Riformista









