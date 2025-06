AR: “Un importante passo in avanti con la legge su “Made in San Marino” e Botteghe Storiche

Accogliamo con soddisfazione l’approvazione in Commissione Finanze del progetto di legge che istituisce i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, insieme al Registro delle Botteghe Storiche. Rileviamo con favore il clima costruttivo e collaborativo che ha contraddistinto i lavori della Commissione, al quale hanno contribuito in modo responsabile tutte le forze politiche rappresentate. Un segnale positivo di attenzione condivisa verso provvedimenti che rafforzano il sistema Paese. Riteniamo si tratti di un passo importante per valorizzare l’identità sammarinese, tutelare le imprese storiche e rafforzare la credibilità del nostro sistema economico. È una scelta politica che abbiamo fin da subito condiviso, sottoscrivendo il progetto di legge. Sostenere chi genera valore autentico, chi ha saputo coniugare tradizione e qualità, chi investe quotidianamente nel territorio, significa contribuire al prestigio e alla continuità della nostra Repubblica. Ringraziamo il Segretario di Stato Rossano Fabbri non solo per il sostegno politico al progetto, ma anche per il concreto supporto garantito da tutta la Segreteria, che ha messo a disposizione competenze, approfondimenti e verifiche puntuali, anche in riferimento al contesto dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea. Il testo, al termine dell’esame in Commissione, ha ottenuto 10 voti favorevoli e 2 astensioni, a conferma di un ampio consenso sugli obiettivi della legge. Ci auguriamo ora che il percorso legislativo possa concludersi in tempi rapidi, affinché la legge entri presto in vigore e possa rappresentare un reale impulso per i settori produttivo, artigianale e turistico, rafforzando il senso di appartenenza e la fiducia nel futuro.

C.s. Alleanza Riformista

