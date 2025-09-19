Ar: "Un segnale forte contro violenza di genere e abusi sui minori"

Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, del Progetto di Legge “Disposizioni finalizzate al contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo”, presentato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Si tratta di un atto normativo di altissimo valore, che pone la Repubblica di San Marino all’avanguardia nel panorama internazionale, introducendo strumenti concreti e immediati a tutela dei più fragili e in particolare dei nostri giovani atleti. La sospensione obbligatoria e a tempo indeterminato di chiunque sia stato condannato, anche solo in primo grado, per reati legati alla violenza di genere e agli abusi sui minori è una misura coraggiosa, innovativa e di forte impatto, che sancisce con chiarezza che lo sport deve rimanere un luogo sicuro, sano ed educativo. In un dibattito consiliare contraddistinto da un clima nervoso e dal tentativo di trasformare gravissimi fatti di cronaca in speculazione politica, la Maggioranza ha preferito non prestarsi alla polemica, ma rispondere con i fatti: portando a termine l’iter legislativo di questo progetto di legge, avviato ben prima del clamore di questi giorni e avviando uno studio per potenziare ulteriormente il sistema di prevenzione e tutela dei minori. Ci complimentiamo con il Segretario di Stato Rossano Fabbri per la determinazione, l’impegno e il senso di responsabilità con cui ha guidato un percorso che non si limita a reagire alle contingenze, ma rappresenta una strategia più ampia volta a rafforzare la fiducia dei cittadini attraverso riforme concrete e tempestive.

C.s. - Alleanza Riformista







