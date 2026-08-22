AR: “Una giornata storica per San Marino”

Quella vissuta oggi è una giornata storica per la nostra Repubblica. La visita di Papa Leone XIV consegna a San Marino un messaggio di grande valore, soprattutto per il significato attribuito alla nostra Libertas. Nella Sala del Consiglio Grande e Generale il Santo Padre ci ha ricordato che quella parola, così profondamente legata alla nostra storia, “significa molto di più” della semplice autodeterminazione. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell’incontro e nel dialogo. È una riflessione che parla direttamente alla politica e ci richiama a vivere la libertà non come un privilegio, ma come una responsabilità. Particolarmente forte è stato il riferimento a San Marino come possibile “laboratorio di buona politica”, dove sperimentare una democrazia più effettiva e mettere al centro la ricerca del bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà e la giustizia sociale. Un riconoscimento importante, ma soprattutto una responsabilità per chi ha il compito di guidare il Paese. In questa prospettiva assumono grande valore anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con il richiamo alla pace, al diritto internazionale e al rifiuto della “legge del più forte”. Due messaggi che indicano una direzione precisa. Il dialogo e la responsabilità devono tornare a essere strumenti fondamentali della politica. Il richiamo alla Libertas assume quindi un significato che va oltre la memoria della nostra storia. Se, come ci ha ricordato Papa Leone XIV, la libertà si realizza nell’incontro, nel dialogo e nella responsabilità, allora quella stessa libertà deve continuare a tradursi nelle scelte che compiamo ogni giorno. La Libertas non è soltanto ciò che abbiamo ricevuto dalla nostra storia. È ciò che siamo chiamati a costruire ogni giorno. È questa la responsabilità che raccogliamo dalle parole del Santo Padre e il messaggio più forte di una giornata destinata a rimanere nella storia della Repubblica. Vogliamo infine ringraziare tutti gli apparati istituzionali, gli organizzatori, i volontari, i tecnici e tutte le persone che hanno lavorato per la riuscita di questa giornata. Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile, che hanno garantito sicurezza, assistenza e gestione dell’evento con grande professionalità, impegno e sacrificio. A tutti loro va la nostra sincera gratitudine.



c.s. Alleanza Riformista









