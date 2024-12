AR. Vertici San Marino RTV in Commissione Consiliare: 2024 momento di svolta

AR. Vertici San Marino RTV in Commissione Consiliare: 2024 momento di svolta.

Alleanza Riformista accoglie con soddisfazione l’esito dell’audizione odierna dei vertici di San Marino RTV in Commissione Consiliare Congiunta Esteri e Finanze. Le parole del Direttore Generale Roberto Sergio evidenziano un impegno straordinario e una visione manageriale che stanno già portando risultati concreti e tangibili per la nostra emittente di Stato. Il 2024 rappresenta un momento di svolta, con la chiusura del bilancio in utile e un "risultato di gestione positivo" che, come affermato dal Direttore, "ci fa guardare al 2025 come l’anno del rilancio". Si è passati dal risanamento al consolidamento, grazie alla sinergia tra il Governo di San Marino e la RAI. Questo percorso virtuoso garantisce una prospettiva di stabilità e crescita, dimostrando come la cooperazione tra istituzioni sia fondamentale per raggiungere obiettivi strategici. San Marino RTV non è solo un’emittente televisiva, ma anche il principale strumento di informazione e comunicazione pubblica della Repubblica di San Marino, un pilastro della nostra democrazia e un veicolo fondamentale per promuovere la trasparenza e il pluralismo. L’emittente di Stato è chiamata a svolgere un ruolo cruciale nel garantire ai cittadini un’informazione completa, imparziale e accessibile, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e appartenenza. La qualità dell’informazione rappresenta un valore imprescindibile, che deve essere preservato e valorizzato. Apprezziamo particolarmente l’impegno nel rinnovamento tecnologico, con investimenti importanti nei prossimi tre anni per portare a compimento una piena digitalizzazione. Questa scelta strategica garantirà maggiore efficienza, qualità e competitività, accompagnata dal mantenimento del perimetro occupazionale e dalla valorizzazione delle produzioni autoctone, pilastri fondamentali della nostra identità culturale. In questo contesto, esprimiamo un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti di San Marino RTV, che, anche nei periodi di difficoltà e di vacatio direttiva, hanno saputo garantire la continuità del servizio, dimostrando grande professionalità e dedizione. Il loro impegno quotidiano è stato determinante nel mantenere viva e operativa la nostra televisione di Stato, contribuendo con serietà e competenza al raggiungimento degli importanti risultati che celebriamo oggi. Vogliamo inoltre ribadire l’importanza di San Marino RTV come voce dei cittadini sammarinesi, capace di riflettere e valorizzare la nostra identità culturale. Crediamo fermamente che l’informazione rappresenti la base per uno sviluppo culturale ed economico sostenibile, rafforzando il prestigio della Repubblica di San Marino a livello nazionale e internazionale. Esprimiamo il nostro pieno sostegno alla nuova dirigenza, convinti che un’azienda pubblica sana e innovativa come San Marino RTV possa continuare a essere un punto di riferimento per il Paese e uno strumento fondamentale per il suo sviluppo culturale ed economico.

