Arbitrato internazionale: una nuova opportunità di sviluppo a disposizione della cittadinanza

Lo scorso 17 ottobre al Teatro Titano si è tenuta la prima conferenza sull’arbitrato internazionale nella Repubblica di San Marino, organizzata dalla Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di promuovere il nostro Paese come centro per l’arbitrato internazionale e per gli investimenti, riunendo sullo stesso palco grandi nomi del settore (UNCITRAL - United Nations Commission On International Trade Lawe ICSID -International Centre for Settlement of Investment Disputes). La funzione dell'istituto dell'arbitrato è quella di offrire una risoluzione stragiudiziale (più veloce ed efficiente dell’ordinaria via giudiziaria, in tribunale) delle dispute relative a questioni di business ed investimenti: DOMANI - Motus Liberi, in un contesto di grande incertezza economica a livello internazionale, è costantemente al lavoro per creare occasioni di sviluppo economico per la Repubblica di San Marino. Questo perché siamo convinti che solo un maggiore sviluppo sia in grado di creare occupazione, posti di lavoro di alto livello ed in grado di valorizzare le competenze delle nostre giovani generazioni, portando nuovamente benessere nel Paese. Il momento di grave difficoltà che molte famiglie sammarinesi stanno attraversando ci causa grande preoccupazione, per questo non possiamo permettere che grandi occasioni di crescita vadano perse. Siamo convinti che le potenzialità di questo settore, così come nel caso delle altre proposte su cui abbiamo lavorato e già proposto alla cittadinanza, possano contribuire a creare un ambiente più attrattivo per gli investitori, in quanto caratterizzato da una maggiore celerità nella risoluzione di eventuali problemi che inevitabilmente sorgono nelle relazioni commerciali. Il team di esperti che ha animato i lavori della giornata di approfondimento ha contribuito ad elaborare una bozza di progetto di legge che vada a normare questo ambito e ad istituire una camera arbitrale internazionale: una proposta che intendiamo mettere a disposizione della comunità al più presto.

cs DOMANI - Motus Liberi

