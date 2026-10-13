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Arbitri - Beltrano, Cordani e Cristiano ad Andorra per due amichevoli femminili

13 ott 2026
©FSGC/FAF
©FSGC/FAF

Nuova designazione internazionale per gli ufficiali di gara sammarinesi. Michele Beltrano, Laura Cordani ed Ernesto Cristiano sono volati ad Andorra, dove sono stati impegnati nella direzione di due amichevoli tra le Nazionali femminili di Andorra e Isole Faroe, disputate venerdì e lunedì. Nel primo incontro, le isolane si sono imposte con un netto 5-0, mentre nella seconda sfida sono state le padrone di casa a conquistare la vittoria, con il risultato di 2-1. Un’altra esperienza internazionale per gli arbitri sammarinesi, protagonisti anche al di fuori dei confini della Repubblica.

C.s. - Fsgc




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