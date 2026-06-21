Archidays 2026: la Segreteria di Stato al Territorio ringrazia l’Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime il proprio ringraziamento all’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino per l’organizzazione della quarta edizione degli Archidays, un’importante occasione di approfondimento e confronto dedicata ai temi dell’architettura, dell’ingegneria sostenibile e della pianificazione del territorio. La giornata conclusiva della manifestazione ha offerto momenti di particolare interesse grazie alle tavole rotonde dedicate alla pianificazione urbanistica e alla normativa antisismica, temi di grande attualità e rilevanza per il futuro sviluppo della Repubblica. Un confronto qualificato che ha consentito di valorizzare esperienze, competenze e visioni utili ad affrontare le sfide contemporanee legate alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qualità degli interventi sul territorio. Particolarmente significativa la scelta di dedicare questa edizione alla figura dell’ingegner Gino Zani, protagonista di una stagione fondamentale per lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale di San Marino. La mostra inaugurata in suo onore rappresenta un prezioso contributo alla valorizzazione della memoria tecnica e progettuale del Paese, consentendo di riscoprire il lavoro e l’eredità di una personalità che ha lasciato un segno importante sia a San Marino che nel territorio di Reggio Calabria. La Segreteria di Stato ritiene fondamentale promuovere occasioni di dialogo tra istituzioni, professionisti, mondo accademico e cittadini, nella convinzione che la qualità della pianificazione e della progettazione rappresenti uno degli elementi centrali per costruire un territorio più sicuro, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni delle future generazioni. Un sentito ringraziamento va pertanto all’Ordine degli Ingegneri e Architetti, ai relatori, ai professionisti coinvolti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni e professioni tecniche per la crescita e la valorizzazione della Repubblica di San Marino.



c.s. Segreteria di Stato Territorio e Ambiente









