Archivio di Stato: Napoleone in Italia, presentazione del programma di celebrazioni

Archivio di Stato: Napoleone in Italia, presentazione del programma di celebrazioni.

Giovedì 29 aprile, alle 11.30, il Comitato per il Bicentenario Napoleonico presenterà il programma delle celebrazioni a 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte. Un anno di eventi, mostre, convegni e visite guidate, per ripercorrere le tracce lasciate dal futuro Imperatore nel suo passaggio in Italia. Il programma prenderà ufficialmente avvio il 5 maggio 2021. Alla conferenza interverranno Luigi Mascilli Migliorini, Presidente del Comitato, Marina Rosa, Coordinatrice del Comitato e Presidente del Centro documentazione Residenze Reali lombarde, Cyrille Rogeau, Console generale di Francia a Milano, il regista Lamberto Lambertini, Ambra Redaelli, Presidente dell’Orchestra Verdi di Milano, Andrea Merlotti, Direttore Centro Studi Residenze Reali sabaude. Il Centro Studi è una delle 67 istituzioni che hanno aderito all’iniziativa. Una rete di musei, università, associazioni e società storiche che si estende da Nord a Sud: dall’Accademia e Pinacoteca di Brera alla Certosa di Bologna; dal Museo Napoleonico di Roma al Palazzo Reale di Napoli. La conferenza si terrà online sulla piattaforma Zoom e sarà accessibile al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82541620765?pwd=Vm9JdG9jVk5RUFVYaHVlZ3VHQnlvZz09 (ID riunione: 825 4162 0765 Passcode: y0ejkp)

c.s. Istituti Culturali - Archivio di Stato San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: