Archivio e Biblioteca di Stato organizzano visite guidate alla mostra “Al sesto suono della campana. 120 anni dall’Arengo dei capifamiglia del 25 marzo 1906”

Proseguono le iniziative dedicate alle celebrazioni del 120° anniversario dell’Arengo del 25 marzo 1906. Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino – Archivio di Stato e Biblioteca di Stato, con la collaborazione dei Musei di Stato – hanno organizzato e promosso la mostra “Al sesto suono della campana. 120 anni dall’Arengo dei capifamiglia del 25 marzo 1906”, allestita presso il Museo Pinacoteca San Francesco. L’esposizione ripercorre uno dei passaggi più significativi della storia istituzionale sammarinese e consente di conoscere da vicino le radici storiche della partecipazione politica sammarinese e di riscoprire una tappa fondamentale nel cammino democratico della Repubblica. Per consentire alla cittadinanza di approfondire i contenuti della mostra, saranno organizzate visite guidate gratuite aperte al pubblico, a cura delle funzionarie di Archivio e Biblioteca di Stato. Le visite, della durata di 1 ora, si svolgeranno il lunedì pomeriggio: alle ore 15:00 dal 16 marzo fino al 30 marzo; alle ore 16:00 a partire dal 6 aprile. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione preventiva per l’inserimento nei gruppi organizzati. Le visite si svolgeranno in piccoli gruppi di 10–15 persone e verranno attivate con un minimo di 5 iscritti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il centralino della Biblioteca di Stato al numero 0549 882248.

C.s. - Direzione UO Istituti Culturali







