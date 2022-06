Area democratica risponde a Npr

In riferimento alla nota stampa del gruppo NPR del 23 giugno u.s., ci duole constatare che lo sparuto gruppo consiliare, in cui ci sono più correnti che Consiglieri, continua ad avere idee estremamente confuse, non solo in merito ai temi politici di stretta attualità, come la giustizia e il rapporto del GRECO, ma anche rispetto alle forze politiche in campo, dentro e fuori dal Consiglio Grande e Generale. Area Democratica non ha mai aderito a Libera. Non siamo una “componente critica” all’interno di quel partito che non abbiamo mai riconosciuto parte del nostro percorso. I motivi della nostra non adesione sono noti e rivangarli dopo tre anni sembra pleonastico, ma evidentemente necessario: il progetto Libera e come si è conclusa l’esperienza della passata legislatura, ci hanno trovato fortemente contrari per tempi, modalità e ratio politica, quella che evidentemente manca anche ai compagni/amici di NPR. Per qualcuno la coerenza è ancora un valore, per questo motivo siamo rimasti in SSD fino al momento dello scioglimento e poi abbiamo intrapreso strade diverse. Per lo stesso motivo, abbiamo deciso di non candidarci nel 2019 e, sempre per tal virtù, stiamo costruendo il progetto politico di Area Democratica. Area Democratica è un gruppo di persone che arriva sì dall’esperienza e dal progetto di SSD, ma non solo. Abbiamo messo a fattor comune esperienze, competenze e progettualità, con una chiara impronta progressista. Siamo un gruppo convinto che serva dare un’identità alla proposta politica in questo paese, che sia necessaria una sinistra come concreto orizzonte alternativo alle derive conservatrici, che la “corsa al governo” fine a se stessa è un mal servizio che si fa alla comunità. Cari NPR, pensate di star facendo un buon servizio alla cittadinanza dai banchi di maggioranza e governo? Mentre tutti voi, nel Palazzo, vi continuate a sputare addosso odio e ripicche, continuate a fare provvedimenti che mettono in serio pericolo la credibilità di San Marino e la trasparenza, spendete soldi senza costruire, c’è un Paese che chiede risposte e che si sente minacciato dai venti inquisitori. Questa secondo voi è politica? Rispondiamo anche rispetto ai proclami dopo il report del GRECO. Il GRECO - lo sapete bene - ha valutato esclusivamente i progressi rispetto ai parametri e alle indicazioni che ha fornito. Lo sapevamo tutti che in quella miscellanea della riforma giustizia, avete fatto quegli adeguamenti, insieme a tutto il resto, per dare una facciata di credibilità a quell’ennesimo atto di ritorsione. È il complesso sbagliato, non i punti a cui avete ottemperato, sulla carta, alle indicazioni del GRECO. Cari NPR, come Area Democratica auspichiamo di avervi chiarito le idee. Quando vorrete iniziare a parlare seriamente di politica e di un progetto paese coerente e con un’identità, siamo disponibili ad invitarvi ad un confronto.

Cs Area Democratica