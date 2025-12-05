Arianna Porcelli Safonov con FIABAFOBIA al Teatro Titano, San Marino mercoledì 10 dicembre

Mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00, al Teatro Titano di San Marino, Arianna Porcelli Safonov porterà in scena Fiabafobia, il suo monologo comico dedicato all’universo delle paure. Il termine fobia significa “paura” e affonda la propria radice nell’indoeuropeo pat, da cui derivano i concetti di “percuotere” e “abbattere”: come a dire che le paure ci colpiscono ogni giorno, condizionando il nostro modo di vivere. Non sembrerebbe l’inizio ideale per un monologo comico, eppure è proprio attraverso la risata che l’artista sceglie di affrontare uno dei temi più attuali e meno discussi del nostro tempo: la paura come timone sociale. Fiabafobia è una collana di racconti che indaga il mondo delle paure: da quelle più comuni, come quella per serpenti e ragni, al terrore di volare; dalle ansie legate alle malattie veneree ai batteri che immaginiamo pronti ad aggredirci persino al tavolino di un bar; fino alle inquietudini che proviamo verso gli altri – simili o diversi da noi. Paure spesso irrazionali, quasi sempre immotivate, che ci accompagnano da sempre. «Uno spettacolo per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere o di pensare», afferma con ironia l’autrice. Con il suo stile tagliente, Arianna Porcelli Safonov supera le barriere del politicamente corretto e restituisce un ritratto divertente e al tempo stesso provocatorio della nostra società, conducendo il pubblico in un viaggio brillante e corrosivo dentro le nostre fragilità collettive. La risata diventa così uno strumento di consapevolezza, un modo per osservare le nostre paure da vicino, riconoscerle e, magari, esorcizzarle. Arianna Porcelli Safonov nasce a Roma da padre russo e madre milanese. Laureata in Storia della moda e del costume, per dieci anni lavora nell’organizzazione di eventi internazionali. Dal 2010 si dedica al teatro comico e alla conduzione televisiva, portando in giro per l’Italia progetti di comicità sociale con l’obiettivo di restituire profondità e pensiero critico alla risata contemporanea. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire da quattro ore prima dell’inizio dello spettacolo.

C.s. - San Marino Teatro







