AROP: il15 febbraio la Giornata mondiale contro il cancro infantile.

Il 15 febbraio si celebra nel mondo l’International Childhood Cancer Day – ICCD, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un appuntamento globale per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, ai guariti, alle famiglie, e loro caregivers. Dal 14 al 22 febbraio, AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica) si unisce a (FIAGOP Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) e ad altre realtà attive sul territorio per lanciare la quarta edizione dell’iniziativa "Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni". Si tratta di un progetto nato per dare visibilità alle difficoltà quotidiane che i bambini affetti da tumore e le loro famiglie affrontano durante il lungo percorso di cura e per sensibilizzare la comunità sull’importanza della solidarietà e del supporto emotivo in questi momenti difficili. Nel nostro territorio, questa edizione dell'iniziativa si concentrerà sull'invito alle scuole primarie di Rimini, in particolare alle classi terze, quarte e quinte, a partecipare con un gesto simbolico che porterà loro più vicini alla realtà dei bambini che lottano. Ogni bambino sarà invitato a inviare un messaggio di speranza e affetto attraverso un disegno, con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera comunità sul tema della malattia infantile. Le opere selezionate saranno esposte in una mostra il 15 febbraio, alle 16, presso il centro commerciale Le Befane di Rimini, in un evento che prevede anche la premiazione dei disegni più significativi. L’evento sarà un momento di condivisione e di emozioni forti, dove i bambini saranno i veri protagonisti, esprimendo attraverso la loro creatività un messaggio di speranza e solidarietà. In aggiunta alla mostra, l’iniziativa prevede una serie di attività rivolte specificamente ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Il 22 febbraio, infatti, i piccoli pazienti, accompagnati dalle loro famiglie, avranno l’opportunità di partecipare a una visita al "Piadina Experience", un’esperienza immersiva che permetterà ai bambini di scoprire la storia della piadina romagnola, attraverso un percorso interattivo, sensoriale e multimediale. Al termine del tour, i bambini parteciperanno a un laboratorio creativo di cucina, dove potranno mettersi alla prova nella preparazione della piadina, utilizzando come ingrediente il melograno, pianta simbolo della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: un momento ludico che favorirà la socializzazione e la gioia dei piccoli partecipanti. Il simbolo del melograno: un frutto di speranza e unione La scelta del melograno come simbolo di questa iniziativa non è casuale. Il melograno, con il suo frutto ricco di piccoli arilli, rappresenta la forza dell’alleanza, della coesione e della speranza. Ogni arillo, piccolo ma fondamentale per formare il frutto, simboleggia il contributo di ciascuno nel percorso di cura, che coinvolge non solo i medici, ma anche i pazienti, le famiglie, le associazioni e la comunità. È proprio questa unione che dà vita all'idea di speranza che, anno dopo anno, AROP cerca di trasmettere. Negli anni precedenti, l'iniziativa ha visto la piantumazione di alberi di melograno in diverse scuole e in altri luoghi simbolici della provincia di Rimini. In ogni occasione, le scuole, gli insegnanti, gli alunni e le istituzioni locali si sono uniti per celebrare la speranza e l'importanza di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà, proprio come il melograno è in grado di superare le avversità climatiche per crescere e prosperare. La scorsa edizione ha visto il coinvolgimento del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini, dove è stato creato un angolo simbolico di speranza con la piantumazione di un melograno e l’allestimento di panchine con una targa che spiegava il significato di quel luogo, destinato a diventare un punto di riflessione e condivisione per pazienti e familiari. Arop è... un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 20 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.

