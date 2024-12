Arresto Cecilia Sala, la vicinanza di Confindustria Romagna

Confindustria Romagna esprime la propria vicinanza alla giornalista Cecilia Sala arrestata e detenuta nel carcere di Evin a Teheran. Cecilia Sala nel 2022 ha ricevuto il Premio Guidarello per Il Giornalismo d’Autore di Confindustria Romagna per la sezione nazionale-società. l’Associazione, condividendo l’importanza dei valori della libertà di informazione e appoggiando la sua liberazione in tempi celeri, ricorda la motivazione data nell’assegnazione del riconoscimento: “A Cecilia Sala per genio, professionalità e determinazione dimostrati. Nella copertura del conflitto ucraino, adoperando gli strumenti più avanzati del giornalismo digitale, Cecilia Sala non è solo riuscita a raccontare la guerra in Ucraina dal di dentro, ma lo ha fatto dimostrando come le tecnologie digitali consentano ad ognuno di noi di essere laddove avvengono i fatti, affrontando i rischi delle zone di guerra senza mai perdere la capacità di creare forme più innovative di racconto”.

c.s. Confindustria Romagna

