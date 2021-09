Arrigo Sacchi, 75 anni "Oltre il Sogno" Fusignano gli dedica una mostra, Barducci ne racconta la vita privata.

Una lunga giornata di sport e passione, di ricordi ed emozioni. Il Comune di Fusignano ha celebrato il suo più celebre cittadino: Arrigo Sacchi. Al tecnico più innovativo, uno dei più vincenti, della storia del calcio, è stata dedicata una mostra dall’amministrazione del Comune dove è nato, da dove ha iniziato la sua attività e dove tutt’ora risiede per celebrare i 75 anni dell’allenatore e gli oltre 40 anni di successi. Sulle fondamenta del vecchio ospedale del paese, che tra gli altri ha dato i natali allo stesso Sacchi, è sorto il museo civico San Rocco che da giovedì scorso e fino al 7 novembre ospiterà la mostra Oltre il Sogno. Le copie dei trofei che Sacchi ha conquistato nella sua lunga carriera, le maglie dei calciatori che hanno firmato la storia (le orange di Gullit e Van Basten, quella di Roberto Baggio e quella di Maradona), la medaglia d’argento di USA ’94 e tanti cimeli che ne raccontano il percorso dalla Romagna al tetto del mondo. All’inaugurazione dell’evento i volti noti sono numerosi, dallo storico AD del Milan Adriano Galliani, al Presidente della FIGC Gabriele Gravina, dall’ex Direttore della Gazzetta Carlo Verdelli agli ex calciatori Altafini, Zoratto, Agostini e Seba Rossi. E poi dirigenti di squadre locali e di Serie A (Giovanni Carnevali del Sassuolo) e autorità politiche, il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e i Segretari di Stato sammarinesi Teodoro Lonfernini (sport) e Andrea Belluzzi (cultura). La mostra, che come detto resterà aperta un paio di mesi, è stata accompagnata dalla realizzazione di un libro che porta lo stesso titolo “Oltre il Sogno” scritto dal sammarinese Sergio Barducci. Un’opera intima, una biografia scritta dopo una lunga estate di incontri tra il giornalista e il “mister” nella villa di Fusignano e sulle spiagge di Cesenatico. “Il sogno di cui parla il libro di Barducci -ha detto Sacchi nell’incontro con i media- è il mio sogno. Quello che avevo da bambino e che ho avuto la fortuna di realizzare. E quello che c’è oltre il sogno è la mia vita, la mia vita oltre il calcio, quella che in pochi conoscono e che va oltre il calcio. Oltre il sogno… appunto”. L’opera di Sergio Barducci, presentata nel giardino del Museo Civico San Rocco lo stesso giorno dell’inaugurazione, è edita da Minerva ed è già disponibile in libreria e sugli store online. Il libro ha iniziato la sua settimana nella top ten della classifica delle “novità più interessanti di calcio” stilata da Amazon.



