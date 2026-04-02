Arriva il Monaco-Rimini: dal 2 aprile ripartono i collegamenti ferroviari giornalieri da Monaco di Baviera e Innsbruck verso la Riviera Romagnola

Con l’arrivo della Pasqua (4-6 aprile) giovedì 2 torna attivo il collegamento ferroviario giornaliero del treno veloce RailJet delle Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB che, per tutta l’estate e fino all’autunno, collegherà Monaco di Baviera e Innsbruck alla Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna. (www.bahn.com). Quest’anno il servizio è stato anticipato di due settimane rispetto alla normale programmazione, per favorire gli spostamenti in vista delle festività pasquali che aprono ufficialmente la stagione balneare. Da metà aprile partirà anche la campagna promozionale che la Riviera Romagnola -unica destinazione balneare italiana- avvierà con le Ferrovie Tedesche per promuoversi sui canali dell’ente ferroviario germanico e sulle principali emittenti tv pubbliche e private della Germania. «La Germania è un mercato per noi prezioso, che lo scorso anno ha dato ottimi risultati –commenta l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni- come testimoniano i dati ISTAT: +7,74% di arrivi e +5,97% di presenze. In tal senso strategica la partnership con le Ferrovie Tedesche, che partirà a metà mese promuovendo la nostra Riviera. Non solo: il treno veloce RailJet, attraversando il valico del Brennero, rappresenta un collegamento che favorisce e rafforza anche i flussi turistici dal Nord Italia verso l’Emilia-Romagna. Il Monaco-Rimini risponde a pieno all’impegno della Regione per un turismo sempre più sostenibile e slow. E quest’anno gli ospiti tedeschi che scenderanno dal treno troveranno servizi di navette “door to door” per gli alberghi in cui soggiorneranno ed iniziative come A’Spass, con cui partire comodamente a bordo di moderni bus a combustibili naturali alla scoperta dell’entroterra, dei suoi borghi e habitat diversi, dai calanchi alle valli». Marco Monaco, Responsabile Marketing e Relazioni Esterne DB Bahn Italia, aggiunge: «Siamo molto soddisfatti della cooperazione con la Regione Emilia-Romagna. Il collegamento diretto da Germania e Austria è uno strumento efficace rivolto sia alle famiglie (i giovani sotto ai 15 anni, accompagnati da almeno un adulto, non pagano) che ai best ager, liberi di viaggiare tutto l'anno e con maggiori disponibilità economiche. Ricordiamo che le tariffe partono da 49,99 euro, a seconda del periodo e della disponibilità.» RailJet partirà da Monaco di Baviera ogni giorno, da giovedì 2 aprile, alle 9.23 del mattino, per raggiungere la destinazione finale, Cattolica (Rn) alle 18.16 (17.37 nei fine settimana), con fermate a Bologna, Cesena (FC), Rimini e Riccione (Rn). La partenza da Cattolica è prevista tutti i giorni alle 12:16, con arrivo a Innsbruck alle 18:32 e a Monaco di Baviera alle 20:37. Il servizio terminerà sabato 3 ottobre - per coprire anche le vacanze autunnali dei bavaresi - con ultimo rientro per Innsbruck e Monaco previsto domenica 4. I RailJet new generation, realizzati da Siemens, con connessione wi-fi a bordo, hanno una capacità di 532 posti e una velocità massima di 230 chilometri all’ora. Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in classe business. Nella carrozza multifunzionale sono disponibili tre posti per disabili in carrozzina, con ingressi a pianale ribassato e sei portabiciclette.

c.s. Apt Servizi







